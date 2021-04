La primera jornada de huelga convocada por varios grupos de estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) se saldó con escasa asistencia a las aulas y con la pegada de carteles que llenaron los pasillos de las diferentes facultades. La posibilidad de que la institución académica suprima la tercera convocatoria de exámenes que se celebra cada mes de septiembre ha puesto en pie de guerra al estudiantado, que ha convocado dos jornadas de huelga, para el 6 y 7 de abril, así como una concentración que tendrá lugar este miércoles, a partir de las 11:00 horas. La Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), la Plataforma de Estudiantes de Tenerife (PET), Ahul-Juventudes Ahora Canarias, Frente de Estudiantes y la Coordinadora de Estudiantes en Lucha de Tenerife (Celt) son los grupos que han mostrado su rechazo a este posible cambio y realizan acciones durante estos días.

Elías Falcón es miembro de ACE y forma parte además de la comisión de trabajo creada para llevar a cabo la revisión de los estatutos universitarios, donde se incluye la celebración de las diferentes convocatorias de exámenes. Este colectivo se reúne precisamente este jueves día 8 para abordar este capítulo. Falcón recordó que la primera propuesta del grupo claustral REDULL presentada en el marco de este proceso de renovación de los estatutos incluye cambios en uno de los apartados relacionados con la docencia, así como la supresión de la tercera convocatoria de los exámenes. “Septiembre supone una carga de trabajo mayor para el profesorado y obliga a retrasar el inicio del año académico”, explicó el estudiante quien sentenció que “la cuestión no es eliminar la tercera convocatoria sino suprimir los exámenes de septiembre”.

El alumno adelantó que también está sobre la mesa la posibilidad de eliminar uno de los llamamientos de las convocatorias de enero y junio. Ante todo ello, “estamos tratando de aunar fuerzas y ya sabemos que una parte del Personal de Administración y Servicios nos respalda y nos dice que a ellos no les supone más carga de trabajo que exista la convocatoria de septiembre”. No obstante, recordó que esta modificación tendrá que ser aprobada posteriormente por el Claustro, un órgano en el que el profesorado supone el 70% de los miembros. En cualquier caso, esta modificación no entraría en vigor hasta el próximo curso ya que los alumnos ya han pagado una matrícula que incluye las tres convocatorias actuales.

Mientras tanto, los grupos claustrales Libertad Estudiantil (LE) y Grupo de Estudiantes de la ULL (GEULL) informaron de que no secundan esta convocatoria de huelga. Los colectivos argumentaron que “la situación sanitaria derivada de la pandemia nos genera el primer motivo para no secundar este tipo de jornadas”. Además, recordaron que el debate sobre la continuidad o no de la tercera convocatoria de exámenes se producirá esta semana por lo que “esperaremos con cautela la celebración del debate y la primera votación en la sesión de comisión para adoptar algún tipo de acción”.

Estos grupos están cerrando reuniones con el resto de fuerzas claustrales con el objetivo de “seguir defendiendo que a ningún estudiante se le cercenen las oportunidades para superar las asignaturas”. Defendieron “el trabajo útil y constructivo” para lograr que “la ULL se convierta en una institución moderna, avanzada y justa”.