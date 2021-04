La posibilidad de que la Universidad de La Laguna (ULL) lleve a cabo la supresión de la tercera convocatoria de exámenes –la que se celebra en septiembre– pone en pie de guerra al estudiantado, que ha convocado una huelga y diferentes acciones para hoy y mañana. La Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), la Plataforma de Estudiantes de Tenerife (PET), Ahul-Juventudes Ahora Canarias, Frente de Estudiantes y la Coordinadora de Estudiantes en Lucha de Tenerife (Celt) han mostrado su rechazo a este posible cambio que precisamente se planteará el jueves en el seno de la comisión de trabajo creada para iniciar la modificación de los estatutos, donde se incluye la celebración de las diferentes convocatorias. No obstante, aunque esta propuesta saliera adelante esta semana, la modificación de los estatutos no se producirá hasta que estos queden totalmente aprobados por el Claustro en una votación que se prevé que se produzca antes del final del presente año académico, el próximo mes de septiembre. A continuación, la renovación tendrá que ser refrendada por el Consejo de Gobierno de la ULL.

La Asociación Canaria de Estudiantes presentó ayer en rueda de prensa las medidas de presión que llevarán a cabo estos días para evitar que se elimine la tercera convocatoria de exámenes. ACE afirmó que “no tenemos ninguna duda de que la eliminación de esta convocatoria obedece al modelo neoliberal que se ha instaurado en la ULL en los últimos años, que alcanza su máximo exponente en la privatización de servicios que podría prestar esta institución sin mayores problemas”. La organización añadió que “el profesorado de la ULL siempre se ha mostrado contrario a mantener este derecho, intentando justificar su postura en supuestos argumentos pedagógicos o de índole organizativa que mucho distan de la realidad que sufre el estudiantado”. Denunció, además, que “frente a esta propuesta de eliminación unilateral de septiembre, no ha habido ningún ánimo negociador por parte de los grupos que sustentan al equipo rectoral, a pesar de ser la Asociación Canaria de Estudiantes el colectivo mayoritario en el sector del alumnado”.

En el caso de PET, la plataforma empleó Twitter para llamar a la huelga a través de un vídeo, que ya tiene más de 3.200 visualizaciones. El portavoz de esta organización, quien aparece en la imagen con pasamontañas y la voz distorsionada, señaló que “la tercera convocatoria está en juego” y aventuró, aunque aún la reunión no ha tenido lugar, que el jueves la comisión de estatutos “se reúne a puerta cerrada” para “aprobar una normativa que afecta a la convocatoria de septiembre”. Recordó que dentro de los grupos claustrales que representan a los alumnos de la Universidad “las posturas respecto al problema fueron claras en las elecciones”, pero añadió que “sin embargo, viendo actuaciones pasadas, no podemos confiar en ellos. Y, aunque estuviesen por la labor, es posible que la representación estudiantil institucional no fuese suficiente para evitar que nos la quiten”.

Bajo el lema ¡Septiembre no se toca!, las acciones anunciadas por los estudiantes comenzaron ayer con la celebración, a las cinco de la tarde, de una asamblea abierta. La actividad continúa hoy con el inicio de la huelga y con la pegada de carteles en los campus universitario en horario de mañana. Mañana, último día de huelga, a partir de las 11:00 horas, está prevista una concentración en el Campus Central.

Mientras tanto, el Rectorado también se ha preparado para estas jornadas de movilizaciones. La rectora lagunera, Rosa María Aguilar, reconoció ayer que la tercera convocatoria de exámenes “es un debate abierto que existe en la ULL” y que “estos días toma aún más protagonismo por el proceso de modificación de los estatutos que hemos iniciado”. Recordó que mientras que el estudiantado ha mostrado su firme rechazo a que esta tercera convocatoria desaparezca, “el Rectorado apuesta por poner en marcha las medidas oportunas que aseguren el éxito académico”.

A falta de que se conozca cuál es la decisión de la comisión de trabajo de reforma de los estatutos, Aguilar afirmó que “no creo que la mejor opción sea eliminar una convocatoria pero eso no quiere decir que no podamos desplazarla en el tiempo”. Asimismo, habló de la posibilidad de modificar las convocatorias y convertirlas en evaluaciones. En cualquier caso, las medidas que se adopten tratarán de garantizar que los resultados académicos de los estudiantes mejoren porque “el trabajo de la comisión de reforma es ayudar a mejorar la realidad del alumnado”, explicó la rectora quien concluyó que, tras conocer la convocatoria de huelga para esta semana, “hemos informado al profesorado de esta acción para que faciliten la asistencia de los alumnos que quieran participar, porque vivimos en un estado de derecho y debemos poder manifestar nuestras ideas con libertad”.