¿La literatura no ha superado aún el debate de la igualdad?

No, por ese motivo nos pareció oportuno con ocasión de la próxima celebración del Día del Libro visibilizar, a lo largo del mes de abril , la brecha de género que todavía existe en la literatura. Por avanzar datos de las charlas, desde la creación del Premio Nobel de Literatura en el año 1901 y hasta 2020, solamente se han premiado a 16 mujeres frente a 101 hombres, el Cervantes, que se instauró en el año 1976, lo han ganado 5 mujeres frente a 42 hombres y el Planeta ha tenido 52 hombres finalistas por 17 mujeres desde 1952.

¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?

Esta cita se ha creado para dar visibilidad al papel de las mujeres canarias y del resto de la Macaronesia en el campo de la literatura y, de paso, contribuir con ello a disminuir la brecha de género que existe en el mundo literario, aportando nuestro “granito de arena”. Dado que esta Adjuntía de Igualdad es la coordinadora para Europa de la Federación Iberoamericana de Ombusdman (FIO), se ha publicitado a través de la Red Internacional Mujeres para crear sinergias. Esa en nuestra misión. Buscamos realizar actuaciones que pongan encima de la mesa la brecha de género que aún existe de manera constructiva para seguir avanzando hacia una sociedad equitativa.

¿Cómo surgió esta idea?

Es una apuesta más de la Diputación del Común para visibilizar el papel de la mujer en distintos sectores de una sociedad en la que todavía no están representadas: Ciencia, Investigación, Empresas... En este caso, La Asociación Cultural El Laboratorio de Investigación e Innovación en Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado, nos presentó el proyecto “La literatura es femenina 2021”, con motivo de la celebración del Día del Libro, para visibilizar a las mujeres canarias en la literatura y nos pareció que precisamente en la cultura y el arte la mujer necesita ocupar también el lugar que le corresponde en términos de Igualdad.

¿En qué va a consistir la programación del proyecto?

Del 6 al 21 de abril se llevarán a cabo una serie de actos, estudios y streamings con la intervención de múltiples y variadas personalidades del panorama contemporáneo literario, especialmente, escritoras canarias. Las personas interesadas podrán acceder a todos los streamings, de forma gratuita, a través de la web (www.diputaciondelcomun.org.).

¿Podemos hablar de un patrón creativo en “clave” femenina?

Sí, existe. Me lo han comentado algunas escritoras con la que he tenido un estrecho contacto para la preparación de este trabajo. El proceso creativo no es exactamente igual. Precisamente el streamig de mañana, que compartiremos con Yanet Acosta, Dulce Xerach y José Luis Correa, hablará de este asunto.

¿Esa desigualdad se percibe en Canarias?

Sí, en Canarias y en toda España. Por pura estadística: los hombres deciden en el 82% de las instituciones culturales; solo hay 11 académicas de la RAE frente a 486 hombres. Siempre digo que la brecha de género no se acabará, hasta que las mujeres empecemos a ocupar puestos de poder en los órganos que toman decisiones sobre asuntos que nos afectan como sociedad.

¿Cuáles son las características de las nueves voces de la literatura canaria?

No creo que existan unas características específicas de las escritoras Canarias, me inclino más por hablar del proceso creativo en “clave femenina” en general, sean canarias o no, y la fuerza con las que las mujeres están reclamando el reconocimiento que les corresponde.

¿Puede ser la literatura una herramienta para combatir la violencia de género?

Sin duda. Se han escrito muchos libros que relatan historias espeluznantes sobre todos los tipos de forma de violencia sobre la mujer que existen. Las películas y las series de televisión también son importantes para denunciar y combatir esta lacra.

Además de este proyecto, ¿en qué otras acciones se están trabajando en la actualidad?

Estamos trabajando en otro proyecto muy interesante sobre la proyección de las mujeres ilustradoras, un sector interrelacionado con el sector de la animación en Canarias. Está jugando un importante papel por sus incentivos fiscales y por demostrar que online desde Canarias se puede trabajar para el resto del mundo. Actualmente estamos realizando numerosos eventos a través de las plataformas digitales con la Red de mujeres de la FIO. El covid es una tragedia mundial, pero también nos ha enseñado que se puede trabajar de otra manera y teniendo un mayor alcance en el cumplimiento de nuestros objetivos y responsabilidades.