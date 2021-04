Las mujeres del sector de la abogacía en España se han unido para tratar de romper el techo de cristal que las relega a un ejercer un papel secundario. A pesar de ser mayoritarias en el ámbito, las mujeres están infrarreprentadas en tribunales, consejos asesores, decanatos y universidades. En este contexto nace Woman in a Legal World que trata de crear sinergias entre las profesionales de toda España para enaltecer las figuras femeninas en el sector.

Aunque en España el 58,5% de los abogados son mujeres, a día de hoy se trata de una profesión con un largo camino por recorrer en igualdad. A día de hoy, este ratio tan elevado no ha logrado tener representatividad en despachos profesionales –donde solo el 5,3% de las representantes son mujeres– o en órganos como el Tribunal Constitucional, pues de los 12 miembros, tan solo dos son juezas. En este contexto nace Woman in a Legal World o WLW, por sus siglas, un proyecto marca España en el que mujeres de gran reconocimiento y prestigio en el sector de la abogacía tratan de retener el talento femenino, enaltecerlo y mentorizar a las futuras generaciones con el fin de guiarlas en el arduo camino de la carrera de la abogacía. Esta asociación que nació hace ya 3 años aterrizará este próximo 16 de abril en Canarias, donde pretende imbuirse en el día a día de las dos universidades públicas del Archipiélago.

“Yo he sufrido lo que penaliza la insularidad”. Es una de las razones por las que Pilar Cuesta, letrada del Consejo de Estado y miembro del Consejo Asesor de WLW, ha propuesto crear una sede de esta asociación también en el archipiélago cuyo proyecto se presentará en el Real Casino de Tenerife el próximo 16 de abril. Con este respaldo, las mujeres que están estudiando el Grado de Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL) o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC), tendrán la posibilidad de acceder a la mentorización de una profesional para que les guíe en el arduo camino de la abogacía. “Cuando estás estudiando sueles estar despistada y sin saber cómo puedes proceder a continuación”, señala Cuesta, que remarca la importancia de asesorar sobre estas inquietudes a las jóvenes tanto para retener talento como para enaltecerlo.

Además, esta ayuda tiene una doble vertiente, pues establece una red de colaboración en el propio centro universitario. “Nosotras mentorizamos a las alumnas de último curso, y ellas a su vez, ofrecen ayuda a las de primero”, explica. Al mismo tiempo, se les ofrece la posibilidad de poder contactar con mujeres que han roto el techo de cristal y que se han convertido en referentes femeninos del sector en España “para que charlen con ellas y les comenten sus dudas”, indica la letrada.

Sin embargo, trasladar a Canarias una iniciativa como esta no solo permite afianzar el liderazgo de las nuevas generaciones, sino que también servirá para forjar relaciones entre las abogadas, letradas o magistradas ya consolidadas en el Archipiélago y aquellas que ejercen su labor en el resto de España. Facilitar esta unión tiene un objetivo claro: visibilizar la labor de las mujeres del sector legal en todo el país.

Y es que los datos evidencian que, como ocurre en otras profesiones, existe un techo de cristal en el ejercicio profesional de la abogacía en nuestro país. Las mujeres representan un 36,3% de los Tribunales Superiores de Justicia, un 38,3% de las Audiencias Provinciales y el 30,5% de la Abogacía General del Estado. “En el ámbito público, con la oposición, que es un sistema objetivo, la accesibilidad es mayor”, señala Cuesta, que indica que el escenario es menos alentador en ámbitos cuyas plazas no salen a concurso público.

Difícil acceso a las direcciones

Las decanas de los colegios de abogados ascienden al 14,4%, las socias y socias directoras de despachos de abogados representan un 19,1%, y un 5,3%, respectivamente. La falta de igualdad en los socios de los grandes despachos no es un problema exclusivo de nuestro país. En el Reino Unido, la proporción de socias se sitúa en torno al 25%; en Alemania, en el 10%, y en Estados Unidos, en el 20%. Es un hecho que en España, como en muchos otros países, el sector jurídico está dominado por un modelo de liderazgo masculino. Se trata de un sector que, aún en la época actual, permanece configurado según las preferencias de hombres que ejercieron la abogacía en tiempos muy lejanos, en los que las mujeres no tenían prácticamente ninguna posibilidad de estudiar o ejercer y, mucho menos, de contribuir a decidir el modelo de ejercicio profesional más conveniente.

Y aunque la mujer se ha ido haciendo un espacio cada vez mayor en el sector, consiguiendo acceder a la carrera sin mayores problemas, todavía existen situaciones que las abocan a la a ocupar un papel generalmente secundario en los niveles más elevados de poder, responsabilidad y retribución en la mayoría de las firmas de abogados y otras organizaciones del sector legal. Cabe señalar que, según la última estadística publicada por el Consejo General de Abogacía Española (CGAE), la brecha salarial alcanza un 23% entre ambos géneros.

Así nace WLW que, como señala en su página web, busca “tener referentes femeninos en todos los ámbitos y especialidades jurídicas, en las mesas de debate, en los medios de comunicación, en los claustros de las escuelas de negocios, en las cátedras y en los consejos”. Para lograrlo, su objetivo principal es conseguir establecer una red de networking, en la que puedan conectar, mejorar sus habilidades sociales entre profesionales, inspirarse recíprocamente, y “ayudar a las que vienen detrás”. A día de hoy, la asociación cuenta con 152 mujeres, 300 mentoras, 200 jóvenes mentorizadas y realiza anualmente 18 encuentros.

La asociación también desarrolla proyectos para visibilizar el liderazgo femenino en el sector legal y crean redes de colaboración a través de disversos programas. Ejemplo de ello son la Comisión de Sostenibilidad, el Observatorio de Igualdad y el Foro de Consejeras, entre otros organismos de la asociación que elaboran informes y estudios sobre diversidad, acceso de mujeres a puestos de responsabilidad y best practices para la implementación de los ODS de la Agenda 2030. Junto a lo anterior también han creado Women in a Legal World Young, en el que integrar a jóvenes juristas con experiencia en el sector y menos de 35 años, con estructura y objetivos similares, que están trabajando con nosotras para dar visibilidad al talento y trabajar en la excelencia. Por último, la asociación destaca la labor de sus socias a través de los Premios Women in Legal World que tuvieron su primera edición el pasado 30 de octubre de 2019. Se otorgaron varias condecoraciones, en las categorías “Honor”, “Mujer del Año”, “Valores” e “Igualdad”.