Pasamontañas y voz distorsionada ¿para evitar que le reconozcan? Así llama a la huelga estudiantil un portavoz de la Plataforma de Estudiantes de Tenerife (PET) en su cuenta de Twitter convocada para los días 6 y 7 de abril para reivindicar que se mantengan las convocatorias de exámenes de septiembre en la Universidad de La Laguna (ULL).

En el vídeo, que ya tiene más de 3.200 visualizaciones tras ser publicado en la cuenta de Twitter de la PET, el portavoz de esta organización señala: "Estudiante, preocúpate. La tercera convocatoria está en juego". Afirma que este 8 de abril la comisión de estatutos "se reúne a puerta cerrada" para "aprobar una normativa que afecta a la tercera convocatoria, la de septiembre". Recuerda que dentro de los grupos claustrales que representan a los alumnos de la universidad lagunera "las posturas respecto al problema fueron claras en las elecciones", pero añade que "sin embargo, viendo actuaciones pasadas, no podemos confiar en ellos. Y, aunque estuviesen por la labor, es posible que la representación estudiantil institucional no fuese suficiente para evitar que nos la quiten".

En este sentido, abunda el portavoz en que desde "la PET, siendo una organización no institucional, ha logrado la reversión de los pagos de las segundas matrículas y sucesivas; que se había acordado con el Cabildo, pero que no se había cumplido. Lo conseguimos tras mucha lucha", insiste. De esta manera recuerda la ocupación del Rectorado que llevaron a cabo en noviembre del pasado año para señalar que creen que "la lucha no se hace solo en los despachos" por lo que llaman a la huelga" ya que, en opinión de esta plataforma "los derechos de los estudiantes están siendo vulnerados progresivamente, año tras año".

De esta manera, el portavoz de la PET enumera algunos de los derechos que presuntamente son vulnerados. Así, señala que "los protocolos de acoso no son respetados, ni hay transparencia en el número de casos; no se han habilitado espacios suficientes para el estudio; ni ofrecido alternativas para alumnas sin recursos" o que "las residencias se encuentran en un pésimo estado".

El portavoz acaba su discurso llamando a la huelga "por todo esto y mucho más". "Hoy nos quieren quitar la convocatoria de septiembre pero no lo vamos a permitir", concluye.