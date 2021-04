Canarias continúa un día más con datos preocupantes en cuanto a los nuevos contagios de la Covid-19 que se producen a diario. Este lunes, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado el fallecimiento de tres pacientes, dos de ellos en la isla de Tenerife y uno en Gran Canaria, y 231 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Con estas últimas cifras, el Archipiélago ha alcanzado los 47.723 casos positivos y las 682 muertes desde el inicio de la pandemia. Este lunes, los casos que permanecen en activo en las Islas son 4.625 y, de ellos, 78 pacientes se encuentran en la UCI, 310 en planta hospitalaria y 4.237 en aislamiento domiciliario. Un total de 42.416 personas han superado la enfermedad en el Archipiélago desde marzo de 2020.

La Incidencia Acumulada a 7 días ha crecido en cinco puntos desde la jornada del domingo y se sitúa en 59,56 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 14 días también sube, aunque de forma más leve hasta alcanzar los 122,43 casos por cada 100.000 habitantes.

Por Islas

Tenerife registra desde el inicio de la pandemia 20.147 casos positivos (+101), de los que 2.415 son activos y de ellos 35 están en la UCI, 180 en planta hospitalaria y 2.200 están en aislamiento domiciliario. Gran Canaria registra 19.788 casos (+113) de los que 1.885 son casos activos y, de ellos, 39 permanecen en la UCI, 122 en planta hospitalaria y 1.724 padecen la enfermedad en sus domicilios. Lanzarote registra 4.676 casos positivos (+8), de los que 81 son casos activos y, de ellos, 4 se encuentran en la UCI, 3 en planta hospitalaria y 74 en aislamiento domiciliario.. Fuerteventura constata 2.105 casos positivos (+9) , de los que 218 son activos y, de ellos, 3 permanecen en planta hospitalaria y 215 están pasando la enfermedad en sus domicilios.

La Palma, El Hierro y La Gomera, no han notificado casos nuevos de contagios esta jornada. No obstante, La Palma ha registrado 481 casos positivos, de los que 22 permanecen activos y, de ellos, 2 están en planta hospitalaria y 20 en aislamiento domiciliario. El Hierro es la única isla que no tiene ningún caso Covid, mientras que en La Gomera existen tres casos activos que se encuentran en aislamiento en sus domicilios.

Hasta este lunes se ha realizado un total de 974.763 pruebas PCR en las Islas, de las que 1.934 se corresponden a las últimas 24 horas.