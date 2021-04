La reforma de los estatutos que ya ha puesto en marcha la Universidad de La Laguna (ULL) incluirá la revisión de la tercera convocatoria de exámenes que hasta ahora existe en la institución académica y que se celebra en septiembre. A pesar de que se trata de una cuestión que aún no se ha debatido en el seno de la comisión de reforma creada para acometer esta labor, diferentes sectores de la comunidad universitaria ya han mostrado su opinión a favor de que se elimine este tercer llamamiento, mientras que entre el alumnado han surgido voces contrarias que solicitan que el sistema de evaluación se mantenga tal y como se encuentra en la actualidad.

La Universidad se encuentra en un proceso de modificación de los estatutos desde hace algunas semanas. La secretaria general de la institución académica, Elvira Afonso, recuerda que se trabaja para incorporar actualizaciones normativas y darle un repaso al articulado de los estatutos actuales y, efectivamente, en el artículo 40 se incluye que a los alumnos matriculados en la ULL se les reconoce una tercera convocatoria de las asignaturas matriculadas, e incluso en cada convocatoria de cada examen final un doble llamamiento.

Esta, al igual que otras cuestiones de los estatutos, podrá ser debatida en la comisión de reforma de los estatutos en la que está representada toda comunidad universitaria a través de los grupos claustrales. La propuesta redactada por esta comisión se someterá a votación en el pleno del Claustro, que es el órgano que debe decidir si esta reforma finalmente tiene lugar. Afonso recuerda que, “si nosotros abordamos ahora esta cuestión es porque ya existe un debate abierto en nuestra comunidad”.

La previsión de la comisión de reforma de los estatutos es que el título III referido a la comunidad universitaria, y donde se analizan los distintos sectores y entre ellos el del estudiantado y las diferentes convocatorias de examen, se analice durante la reunión que se celebrará el jueves. Si durante el proceso de reforma se acordara eliminar esta tercera convocatoria y el Claustro finalmente aprobara el nuevo texto, sería el Consejo de Gobierno de la ULL el que determinaría si la segunda convocatoria se rueda para que pase a celebrarse en septiembre o si se celebra tal y como hasta ahora, ya que es este órgano el encargado de organizar el calendario académico. La posible eliminación de esta tercera convocatoria de exámenes ya ha creado debate entre la comunidad universitaria.

Elvira Afonso afirma que “es cierto que en distintos foros de la Universidad se ha planteado por diferentes sectores la conveniencia de la supresión de una tercera convocatoria”. Este es un debate que ha existido en el seno de la universidad desde hace tiempo y Afonso recuerda que ha habido diferentes colectivos que abogan por su eliminación pero “se trata de un tema que hay que debatir en el órgano que corresponde que, en este caso, es la comisión de reforma de los estatutos y posteriormente se votará en el Claustro”. Entre el colectivo que promueve la eliminación de esta tercera convocatoria, recientemente se celebró una junta en una facultad de la Universidad que mostró la conveniencia de su supresión porque, dicen, no redunda en una mejor tasa de éxito del alumnado, también establece importantes distorsiones en el calendario académico y conlleva una mayor carga de trabajo. Además, las personas proclives a eliminar esta convocatoria recuerdan que en otras universidades españolas no existe una tercera convocatoria. En este sentido, Afonso puntualiza que, si bien hay otros centros que celebran exámenes en septiembre, estos no corresponden a la tercera convocatoria, sino a alguna anterior.