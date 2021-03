El incremento de casos de covid-19 Tenerife está hurtando camas a la atención urgente en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Tras sufrir un importante aumento de ingresos en la UVI, que ocupan ahora mismo el 75% del servicio, el HUC ha tenido que valorar otras alternativas, recogidas dentro del plan de Contingencia por covid-19, para poder sacar adelante las operaciones quirúrgicas de otros pacientes al tiempo que asisten a los ingresados por covid-19 críticos. Para ello se han tomado prestadas camas en otros servicios como Recuperación de Quirófano y de Observación 1 y 8 de Urgencias.

Esta decisión ha causado revuelo entre los trabajadores de este último servicio, que han manifestado su descontento por la gestión de la pandemia por parte de la Gerencia, que consideran que está abocando al servicio al “colapso”. Y aunque el hospital asegura que en ningún caso se ha reducido el número de camas del servicio, los trabajadores insisten en que lo importante no es la cantidad, si no la calidad y la tecnología con la que cuentan, que no es equivalente a los medios sustraídos. “Están ocupando las camas de Urgencias porque no han planificado nada en todo el año”, lamentó Francisco Bautista, secretario general de la federación de empleados públicos de la UGT, que hizo hincapié en que, a pesar de que los casos de coronavirus están creciendo por igual en el norte y en el sur de Tenerife, “en el Hospital Universitario Nuestra La Candelaria no se está viendo este colapso”.

Según la información proporcionada por centro hospitalario, actualmente se han tomado prestadas seis camas de críticos en Observación 1 de Urgencias –de las 10 con las que cuenta más una de aislamiento que es para pacientes Covid inestables–. En observación 8 se han reconvertido los 3 últimos cubículos en camas de críticos. Esta decisión emana de la necesidad de seguir realizando actividad quirúrgica en el hospital y no supone más carga para urgencias, dado que son pacientes atendidos por médicos intensivistas.

La capacidad de las Urgencias se ha visto mermada progresivamente durante el último año, pero ha sido este potencial principio de cuarta ola la que ha dado la voz de alarma. El servicio contaba con 94 camas antes de la pandemia, y durante este tiempo ha perdido 39, lo que les deja 55. Cabe recordar que no todas son utilizadas para pacientes urgentes, dado que muchas veces se utilizan como lugar de espera antes de ingreso. “Llevamos un año de pandemia, es difícil plantear que en ese tiempo no se hayan previsto otras soluciones”, reclamó, por su parte, el colectivo de enfermeros del área. “Siempre quedan las observaciones de urgencias para enmendar la recuperación de quirófano y la UVI”, criticó.

Esto ocurre en la misma semana en la que la dirección del HUC ha declinado la oferta del Servicio Canario de la Salud (SCS) para implantar desde este momento el distrito único para poder así realizar intervenciones quirúrgicas en el Hospital de La Candelaria. De esta manera, se podría operar rápidamente a los pacientes cuyas intervenciones se habían visto aplazadas debido a la gran presión asistencial en la UVI. En estos momentos, el HUC cuenta con 18 pacientes ingresados en la UCI –el máximo durante la primera ola fueron 19– y 34 en planta.

Mientras ven cómo progresivamente cuentan con menos recursos, los trabajadores del HUC afirman sentirse como “okupas” en su propia casa. Y es que en la sala de Observación 1, aquella que cuenta con monitores especiales en las camas para pacientes críticos y la que han reconvertido 6 puestos en una UCI temporal, tan solo quedan tres camas que han sido identificadas con un papel en el que se puede ver escrito a bolígrafo el acrónimo de “URG”, para discernir de aquellas que pueden utilizar en esta unidad. “El servicio se ha ido desmembrando desde junio”, señaló Francisco Bautista, haciendo alusión al cambio que se produjo en ese momento en la coordinación del servicio, que pasó a estar en manos del facultativo, Juan Luis Alonso. El hospital, por su parte, desmiente que en ningún momento se han reducido el número de camas, ya que cuenta con “39 camas que se pusieron en marcha en el cuerpo M”. Los trabajadores, sin embargo, no están de acuerdo con esta afirmación. “Están contando camas que están ocupadas por pacientes con problemas sociales que tienen hacinados en tránsito 1 y 2”, indicó Bautista, que señaló que en realidad, en esta zona solo se han cedido 13 camas, dado que al menos 24 están ocupadas actualmente por pacientes sociosanitarios –es un número que oscila–.

A esta circunstancia se han unido otras que arrastra el servicio y que ha llevado al sindicato UGT a denunciar el caos organizativo que sufre desde hace casi un año. Los trabajadores denuncian que los pacientes con diagnóstico positivo de covid-19 que acuden al servicio desde el exterior y los que son aún sospechosos se mezclan en el triaje respiratorio de Urgencias. No obstante, el centro hospitalario asegura que existen dos circuitos totalmente distintos y que desde que un paciente da positivo “pasa a la planta de hospitalización”. Los trabajadores también denucian que las ambulancias se agolpan a las puertas del servicio de atención urgente sin tener camillas suficientes para cubrir la demanda y que a los migrantes de los campamentos de la Esperanza y Las Canteras se les está tratando como sospechosos covid-19 a pesar de acudir al servicio por cualquier patología.

Para el sindicato y los trabajadores la situación es tan grave que consideran que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, debe tomar cartas en el asunto. “Un problema tan grave organizativo no puede llevar a un hospital como es el HUC, de tercer nivel, a una situación de caos como lo están llevando”, señaló Francisco Bautista, que indicó que se trata de “una responsabilidad del Gobierno de Canarias y la Consejería el resolver este problema tan grave que solo sucede en Urgencias, que es gravísimo, sino que ya afecta otros servicios”.