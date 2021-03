El comercio marítimo internacional no ha sido nunca un tema de conversación común entre los parroquianos de las tascas ni en las comidas familiares de los domingos. Pero desde que hace una semana el buque 'Ever Given' quedará encallado en mitad del Canal de Suez la preocupación por este asunto así como los aspectos más técnicos del navío de han salido a la palestra. Uno de las características más llamativas de este suceso es el tamaño de la nave, que alcanza los 400 metros de eslora (de largo) y una manga de 58,8 metros (anchura máxima). Ahora, una aplicación permite comparar las gigantescas dimensiones del navío con otras a las que estamos más acostumbrados, lo que hace que sea más fácil imaginarse lo costoso que ha resultado remolcar el barco.

El creador de esta herramienta, llamada Ever Given Ever Ywhere (algo así como Ever Given en todas partes) es Garrett Dash Nelson y según la propia web el comparador es “una cosa ridícula” sin más utilidad que pasar el rato imaginándose qué pasaría si, por ejemplo, el Ever Given navegara por el Ebro. Sería esta una tarea complicada puesto que el megabuque, con sus 400 metros de longitud, mide lo mismo que la plaza del Pilar de Zaragoza (desde San Juan de los Panetes hasta La Seo. Pero esta aplicación permite visualizarlo.

15 metros de calado

Así, el barco, si transitara las aguas del Ebro a su paso por Zaragoza (cosa imposible dado que el navío tiene un calado de casi 15 metros), ocuparía casi por completo la distancia entre el puente de Piedra y el puente de Santiago. De ancho, el 'Ever Given' ocuparía más de la mitad del ancho del río aunque su longitud haría inviable que pudiera virar y navegar por los meandros. Quedaría encallado (de nuevo).

En campos de fútbol, la medida internacional para imaginar las dimensiones de un objeto inmenso, el 'Ever Given' es igual de largo que dos Romaredas (incluidas las gradas). El barco es también igual de grande que la plaza Eduardo Ibarra, por lo que si cayera del cielo y se posara junto al campo de fútbol del Real Zaragoza, la eslora del navío llegaría desde la portería sur hasta Violante de Hungría.

Además, si el 'Ever Green' volara y aterrizara en la entrada de Huesca, el barco ocuparía gran parte de la avenida Martínez de Velasco. Su longitud alcanzaría desde el hospital San Jorge hasta el cruce de esta vía con la calle Ingeniero Pano. Asimismo, el navío, de punta a punta, llegaría desde la plaza de toros de Huesca hasta el Coso Alto, la longitud del casco antiguo. El navío es además igual de largo que cinco veces la catedral de la capital altoaragonesa.

Y en Teruel, las dimensiones del 'Ever Green' llaman todavía más la atención en comparación de la ciudad. El navío mercante no cabria en el paseo del Óvalo, puesto que mide casi el triple que este céntrico lugar de la capital turolense. La famosa escalinata que une el lugar con el parque parecería un trampolín por el que descenderían los contenedores cargados de mercancía.

Si quiere comparar la medida del barco con alguna localización pinche en este enlace.