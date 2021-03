La vacuna de AstraZeneca sigue en entredicho después de que haya sido investigada por la Agencia Europea del Medicamento, quien le acabó dando al fármaco de la Universidad de Oxford el visto bueno, asegurando que es segura y estable, que no estaba relacionado con los casos de trombosis, y que sus beneficios eran mucho más superiores a sus riesgos.

No obstante, hay mucha gente que no confía en este fármaco, y que no tendría tan claro ponérsela. Remarcando que la vacuna es segura, tal y como ha dicho la EMA, ¿Qué pasaría si alguien no quiere ponerse la vacuna de AstraZeneca? pues simplemente que perdería su turno en el plan de vacunación del Gobierno y tendría que esperarse hasta más adelante, cuando hubieran más dosis disponibles y suficiente, tal y como informaba Carolina Darias, la ministra de Sanidad, en rueda de prensa.

Recordamos que actualmente no se puede elegir el fármaco con el que una persona prefiere vacunarse, pues ahora mismo hay escasez de dosis, y las vacunas de Moderna y Pfizer están reservadas para las personas mayores y con patologías de riesgo.