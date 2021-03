Los nietos de hasta 14 años pueden, un año después de la primera alerta decretada en España por la covid-19, visitar "y tocar" a abuelos que residan en centros de mayores y que ya estén vacunados en cinco islas: La Palma, La Gomera y El Hierro, que están con nivel de alerta 1, y Lanzarote y La Graciosa, en nivel 2.

Así lo establece la orden publicada por las consejerías canarias de Derechos Sociales y Sanidad, que entró en vigor el pasado sábado y que flexibiliza, en un contexto de "cero positivos" en las residencias y cuando la vacuna se ha administrado al 96 % de una comunidad de 17.000 trabajadores y usuarios, el régimen de visitas, desplazamientos, salidas e ingresos en centros de mayores y personas con discapacidad, donde han fallecido 80 personas por esta pandemia.

De estas 17.000 personas, 16.000 ya han recibido las dos dosis, mientras que 500 esperan por la segunda. Sin embargo, un 2,96 % de los usuarios de los centros sociosanitarios dependientes del Gobierno canario, 249 residentes -siete de ellos por contraindicación-, no ha querido ser inmunizado frente a la covid-19, una opción por la que también se ha decantado el 6,17 % de los trabajadores, 488 empleados -30 de ellos por contraindicación-, según han detallado en rueda de prensa la consejera y viceconsejera de Derechos Sociales, Noemí Santana y Gemma Martínez.

La nueva orden que afecta a estos centros, la tercera que se acuerda sobre su funcionamiento en lo que va de pandemia, según ha precisado Martínez, establece, para las cinco islas con niveles de alerta 1 y 2, que los usuarios ya vacunados de centros residenciales podrán recibir, al menos, tres visitas semanales que no podrán durar más de una hora y que realizarán hasta dos personas a la vez, con un máximo de 10.

Los usuarios vacunados de centros que operen en islas con niveles de alerta 3 y 4 (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, todas en 3) podrán recibir hasta dos visitas semanales cuya duración no podrá superar una hora.

Se recomienda que todas estas visitas que ahora se permiten se realicen en espacios abiertos.

Los usuarios de centros sociosanitarios de las cinco islas que están en niveles 1 y 2 de alerta que no hayan completado la vacunación sólo podrán tener una visita semanal de no más de una hora de duración por parte de una persona, a ser posible siempre la misma. Estas visitas se realizarán en zonas específicas con circuitos diferenciados de las que ocupen los usuarios vacunados.

En las tres islas con niveles de alerta 3 y 4, el régimen de visitas a usuarios no vacunados será el mismo que el vigente para las cinco islas con niveles 1 y 2, con la única salvedad de que esos encuentros estarán supervisados por un trabajador.

Cuando las visitas a residentes no vacunados tengan lugar en interiores se deberán portar una mascarilla FFP2 o superior, al igual que los usuarios, si las toleran, a quienes, en su defecto, se les permitirá llevar mascarilla quirúrgica correctamente colocada.

La viceconsejera ha informado de que en nivel de alerta 1 y 2, tanto los usuarios vacunados de residencias de mayores como los de centros de discapacidad podrán salir, desplazarse o pernoctar sin límites temporales. A estos dos colectivos se les permite realizar las salidas que formen parte de las actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal.

En Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con nivel de alerta 3, las salidas de los usuarios vacunados se permiten solo a espacios exteriores y por tiempo ilimitado. En nivel 4, en el que no se encuentra ninguna isla en la actualidad, se recomienda que se eviten, salvo las que constituyan paseos terapéuticos.

Los usuarios no vacunados de residencias de mayores de La Palma, La Gomera y El Hierro (nivel 1) pueden salir por tiempo limitado, para realizar actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal o acudir al domicilio familiar.

Los de Lanzarote y La Graciosa (nivel 2) pueden salir sólo a espacios exteriores y por un tiempo limitado y acorde con las actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal que tengan que realizar, las únicas permitidas, ya que en este caso se desaconsejan las salidas al domicilio familiar.

Los ususarios no vacunados de centros de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura (nivel 3) han de evitar las salidas y sólo podrán realizar paseos terapéuticos.

Por su parte, los residentes de centros de discapacidad no vacunados de islas en nivel 1 puede salir a realizar actividades de rehabilitación psicosocial y de autonomía personal, al igual que los de islas en nivel 2, aunque estos tienen un tiempo limitado para hacerlo.

En nivel 1, estos usuarios también pueden hacer salidas diurnas al domicilio familiar y pernoctar en él, posibilidades que se desaconsejan y prohíben, respectivamente, en islas con nivel 2 y que en niveles 3 o 4 de alerta se recomienda evitar, salvo las que constituyan paseos terapéuticos.

Gemma Martínez ha subrayado que las residencias han de sectorizar a sus usuarios y separar a los vacunados de los que no lo han sido, mientras que el personal no vacunado no podrá trabajar en ningún caso con usuarios no inmunizados.

Además, ha destacado que los usuarios vacunados que realicen salidas no tienen ya que hacerse una PCR al regresar al centro, una medida que sí han de cumplir los usuarios no vacunados y el personal no inmunizado que se incorpore de unas vacaciones, mientras que aquel que pretenda trabajar en este tipo de residencias tendrá que estar vacunado.