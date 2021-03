Los hosteleros tinerfeños han salido a la calle esta mañana de lunes para protestar por las restricciones sanitarias que han entrado hoy en vigor en Tenerife. La caravana que recorre desde primera hora el área metropolitana ha logrado reunir a centenares de profesionales que han visto cómo la pandemia lleva más de un año desangrando al sector. El hecho de que Tenerife pase hoy a nivel 3 supone otro varapalo más para los bares y restaurantes de la Isla, pues las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno de Canarias establecen el cierre de los interiores de los locales de restauración. Estos negocios solo pueden servir en el exterior, donde el aforo no puede superar el 50% y los comensales no pueden ser más de cuatro por mesa. Igualmente tiene que cesar la actividad antes de las 22.00 horas –excepto para el reparto a domicilio–. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, se prohíben aquellas actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, como bailes o karaokes, entre otros.

No obstante, se permite a los restaurantes ampliar la apertura hasta las 24.00 horas solo para el reparto de comida a domicilio, si bien queda exento de esta opción el servicio de recogida en el local.

La caravana ya ha partido desde el Parque Marítimo hacia La Laguna y la previsión es que esta concluya donde empezó, en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, los organizadores confían en poder reunir a más de 300 profesionales del sector.