Al llegar a la adolescencia, los hijos salen a un mundo muy diferente al que están acostumbrados en su hogar. Cuando el grupo de iguales piensa diferente a como uno mismo lo hace, lo aprendido en casa puede llegar a resultar ridículo y todo puede saltar por los aires. ¿Para qué sirve entonces educar a un hijo durante años si luego la sociedad hace lo que quiera con él? El médico tinerfeño Iván López Casanova se hace esta y otras preguntas en su cuarto libro, ‘Educar para la pluralidad’, en el que destaca la importancia de enseñar a respetar a los demás y, al mismo tiempo, hacerse respetar como diferente.

¿Cómo hay que acompañar a los hijos adolescentes para que no se resquebraje la educación familiar? Esa es la pregunta que se ha hecho el médico Iván López Casanova (La Orotava, 1959) en su cuarto libro, Educar para la pluralidad. Este cirujano del Hospital Universitario de Canarias (HUC) plantea cómo “educar en valores sólidos en una sociedad líquida” y llama a atender sin demora la “soledad del adolescente”. Comienza precisando que no se considera experto en la educación escolar y por eso no entra en ese terreno, aunque reconoce que el cambio de paradigma para ayudar a los adolescentes se tiene que producir tanto en la familia como en los centros. A lo largo de su carrera se ha movido mucho en el campo de asociacionismo juvenil y eso le ha permitido hablar con muchos adolescentes: “Tengo el tesoro de confidencias de muchos jóvenes”.

“Vivimos en una sociedad plural y eso significa que lo que nos enseñan en casa siempre va a ser diferente a lo que nos encontramos fuera”, reflexiona el médico, quien ha escrito este libro para padres con hijos pequeños y que, así, ya conozcan las claves cuando los menores lleguen a la adolescencia. “No está concebido para familias con niños patológicos, porque no soy psicólogo, sino para cualquier menor, porque todos ellos van a llegar a la adolescencia y se merecen que esa etapa sea maravillosa”, explica.

Este es ya su cuarto libro, pero es el primero en el que aborda concepción de educación para la adolescencia. El primero, Pensadoras del siglo XX, versaba sobre las filósofas más fecundas de esa época y ya va por la segunda edición; el segundo, El sillón de pensar, recogía los artículos ordenados temáticamente que durante varios años escribió para el periódico EL DÍA; el tercero se llama Pensadoras para el siglo XXI y con él pretendía que los lectores entiendan un poco más de la cultura en la que viven. Ahora, Educar para la pluralidad nace con la idea que los padres “comprendan y expliquen el mundo cultural a los menores antes de que lleguen a la desconcertante adolescencia”.

López Casanova es cirujano general de la parte de digestivo y trabaja en el HUC. Cursó un máster en Educación familiar y de ahí surge el interés sobre estos temas; además, a lo largo de su carrera ha tenido mucha vinculación con este sector puesto que ha participado en agrupaciones juveniles, lo que le ha permitido hacerse una idea de cuáles son los temas más destacados a este respecto.

Desde hace unos 30 años, la sociedad ha pasado de ser homogénea a ser muy plural y eso ha conllevado a que “cada vez fracase más la educación familiar”, afirma el médico quien alerta además que “los hijos reciben los valores que los padres le van dando pero, al llegar la adolescencia, esos valores se resquebrajan”. Ante el posible motivo que puede conducir a esta situación, López Casanova afirma que “yo nunca he visto a un adolescente malo, sí he visto adolescentes que han sido educados en un mundo cálido e infantil en el hogar y que viven un contraste muy fuerte cuando se enfrentan a los valores vigentes en el mundo”. “Ese contraste con el que se encuentran los jóvenes nadie se lo ha explicado y de ahí surge la idea de mi libro”, sentencia.

Educar para la pluralidad trata de llamar la atención de los padres para encaminar la educación hacia la adolescencia. “¿Qué sentido tiene educar a nuestros hijos de una determinada manera si luego todo va a fracasar cuando lleguen a la adolescencia?”, se pregunta el médico quien añade que es esencial educar a los jóvenes respetando otros modos de pensar y exigiendo el mismo respeto para lo propio. Y para ello hay que efectuar cambios importantes en el trato con los menores en casa.

“Hay que explicar con más firmeza lo propio y también mostrar lo ajeno”, sentencia López Casanova quien recuerda que “no se puede educar contra la cultura, tratando de encapsular o meter dentro de una burbuja a los menores para evitar que entren en contacto con “la maldad”. López Casanova puntualiza que “no es que hayamos perdido los valores que teníamos antes, sino que hay otros nuevos porque hay muchos modos de entender la realidad”.

Tras años de experiencia, este médico tinerfeño sabe que, “por no estar solo, un adolescente abandona su educación familiar y hace lo que sea para encajar porque está confuso”. Y para ayudarlos en esa etapa tan complicada, “que a veces ni siquiera los adultos entendemos”, hay que tratar de cambiar algunas pautas. Y en este sentido, el médico resalta “la soledad del adolescente”.

“Normalmente, un adolescente aún no ha tenido las suficientes experiencias negativas como para convertirse en una mala persona pero, si los padres no saben acompañar la soledad de sus hijos cuando vayan a salir al mundo, eso sí les puede conducir a malas conductas e ir en contra de los valores en los que les han educado”, relata López Casanova, quien recuerda que en la adolescencia suceden cosas tan importantes con la creación del grupo de iguales y para lograrlo “los jóvenes no pueden sentirse solos”. De este modo, el médico también alerta que, “ante el temor de los progenitores de que sus hijos se encuentren solos cuando salgan al mundo, los educan con valores light y eso es como dejarlos sin linterna moral a merced de las modas culturales que los tiranizan”.

“El adolescente necesita ideales y valores firmes”, sentencia López Casanova quien recuerda que, para que todo esto surja efecto, “también hay que cambiar el ambiente educativo” hacia un discurso más horizontal y participativo, y para ello se debe hacer todo “en un ambiente muy alegre y con un poco de cultura”. El primer capítulo de este libro se llama Educar para la belleza porque “es necesario lograr que los valores familiares les resulten bellos y atractivos”.