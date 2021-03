Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Fundación La Caixa y CaixaBank han impulsado múltiples iniciativas para apoyar a las entidades sociales de toda España que facilitan el desarrollo integral y la inserción de las personas con este trastorno genético. CaixaBank, dentro de su Acción Social, canaliza a lo largo del año las aportaciones económicas de la Fundación La Caixa para atender las necesidades sociales en todo el territorio. En 2020 se destinaron en Canarias 42.500 euros a entidades dedicadas al Síndrome de Down. La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, la Asociación Asdownsur, la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y la Asociación Down Libre 21 son algunas de las beneficiarias de la colaboración durante el pasado año.

La pandemia ha agravado la situación de este colectivo y ha supuesto un freno a su actividad y desarrollo, por los riesgos que ha supuesto para su salud. Por este motivo, la Fundación la Caixa y CaixaBank han lanzado, en colaboración con diversas asociaciones y entidades locales, iniciativas para multiplicar el apoyo y fomentar la inclusión.

Entre las iniciativas promovidas destaca la jornada virtual CaixaBank Talks, organizada junto a la Fundación Asindown y la Fuerza del Corazón. En el encuentro digital, programado para este jueves, se profundizará y analizará el cortometraje Distintos.

En el marco de la colaboración con las entidades sociales de Canarias que trabajan en la atención de las personas con Síndrome de Down, a través del presupuesto de la Fundación la Caixa, CaixaBank también impulsará un nuevo proyecto para el Hogar Funcional que gestiona la Asociación Trisómicos 21 en el municipio de La Laguna. En marcha desde octubre de 2017 y con capacidad para seis plazas, se trata del primer piso tutelado de las islas específico para personas con Síndrome de Down, con el objetivo de fomentar la autonomía personal y social de las personas, facilitando además la construcción de un futuro y una vida propia y autónoma, a través de apoyos, recursos y servicios desde la metodología de la planificación centrada en la persona.

Las actividades sobre las que se trabaja en este hogar funcional son aquellas que implican una vida independiente: tareas del hogar, aseos, compras, gestión de un ocio responsable y alimentación.

Con el apoyo de la Fundación la Caixa se contratará un cocinero para que elabore los almuerzos del Centro de Atención Integral de la Asociación Trisómicos 21-Down Tenerife, que hasta ahora eran cubiertos por un catering. De esta forma se mejorará en la salud y bienestar de los usuarios, además de promover hábitos de vida saludable y facilitar la participación ¡en las compras semanales, lo que contribuirá a mejorar su autonomía en la gestión del dinero y el reparto de tareas.

Inversiones durante el 2020

El 100% de las oficinas del banco en las Islas apoyaron algún proyecto social e hicieron posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pudieran acceder a ayudas económicas. A través de la colaboración, cerca de 7.000 entidades sociales se han beneficiado de diferentes tipos de ayuda, durante le pasado año y, en Canarias, se han apoyado más de 700 proyectos de más de 540 entidades sociales.

La mayoría de las aportaciones han sido destinada a paliar los efectos socioeconómicos de la covid-19. La inversión se ha dirigido a colectivos en exclusión social y pobreza, programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, colectivos con necesidades especiales o enfermos, acciones vinculadas con la gente mayor, así como proyectos de inserción laboral.

Entre las iniciativas apoyadas, se encuentran acciones de distribución de alimentos a colectivos vulnerables, a través de comedores sociales, entrega de material escolar y tecnológico para la infancia en riesgo de exclusión, así como la dotación de tablets a residencias para la gente mayor.