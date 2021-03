La variante británica (B.1.1.7) está dominando la situación epidemiológica. Su fácil y rápida dispersión, relacionada con su mayor transmisibilidad, ha generado que en las últimas semanas ya se encuentre casi en el 50% de los casos positivos sospechosos en las Islas. Sin embargo, esta cifra –que mantiene una tendencia creciente– está aún lejos de los porcentajes que se están registrando el resto de España. El Archipiélago ha aguantado el chaparrón, y en gran parte es gracias a la gran contención que se realizó durante el periodo navideño en Tenerife. Así lo afirman un grupo de investigadores, asociados al Hospital de La Candelaria, el ITER y la Universidad de La Laguna (ULL), que han estudiado el comportamiento del virus teniendo en cuenta su pasaporte genético en la isla de Tenerife desde el 18 de diciembre hasta el 25 de febrero. “Las medidas lograron frenar el avance de la variante británica”, recuerda Julia Alcoba, microbióloga del centro hospitalario y co-autora de este estudio. Durante ese tiempo, se describieron 226 positivos en los que prevalecía la variante británica, de las más de 2.000 sospechosas en las que se llevaron a cabo estudios de secuenciación genética.

Esto significa que en aquel momento, en la isla de Tenerife, la variante británica prevalencia en uno de cada diez casos (10,7%). “No es demasiado alta”, remarca Alcoba, que indica que en otros lugares de España, e incluso en otras islas, como Lanzarote, donde “en diciembre no había nada y enero el porcentaje creció hasta el 80%”. De hecho, hay hoy varias comunidades, como Asturias, donde la variante británica ha fagocitado al resto de mutaciones del SARS-CoV-2: el 97% de los positivos allí son de la variante británica. Pero la situación no es mejor en el resto del país. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, Cataluña la seguiría con un 84% de muestras positivas. En Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco su prevalencia oscila entre el 76% y el 77%. Canarias, junto a Aragón (ambas las comunidades con menor incidencia de la pandemia desde el primer instante) cuentan con una incidencia del 18%. No obstante, los últimos datos de Canarias son de la semana 7 del año, mientras que la mayor parte del resto de comunidades cuenta con datos de la semana 10 y 11, es decir, del 8 al 21 de marzo. Por esta razón, como relata Alcoba, en las últimas semanas, con el aumento de casos, ya se está manifestando un incremento importante del número de pruebas positivas de esta variante en las Islas.

Su mayor capacidad de transmisión ha sido la mejor baza para que esta serie de mutaciones en la proteína S del virus hayan ganado el trono a otras variantes, como la brasileña (P.1) o la temida Sudafricana (B.1.351). Cabe resaltar que cada vez que el virus salta a un humano diferente tiene la capacidad de mutar, y “lo hace constantemente”. Así, algunas mutaciones causarán variantes que, como la británica, sean más infectivas o incluso más mortales. Pero otras –la mayoría– acabarán desapareciendo. La británica ha ganado este primer asalto y “acabará siendo la mayoritaria en poco tiempo”, insiste la microbióloga. Por esta razón defiende que la única manera de bajar la curva continúa siendo un confinamiento total.