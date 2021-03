El retorno de Tenerife, junto a Gran Canaria y Fuerteventura, a nivel de alerta 3 vuelve a traer ciertas restricciones a la libertad de la ciudadanía. El toque de queda, tal y como venía siendo habitual en la última semana de nivel 2 ampliado, se mantendrá a partir del lunes, 22 de marzo, de 22:00 a 6:00. No obstante, las principales variaciones a tener en cuenta tienen que ver con los grupos de personas no convivientes que se pueden reunir en diferentes espacios. El deporte, damnificado pese a que los gimnasios puedan abrir.

La libre circulación nocturna seguirá acotada de la misma manera que en la última semana. Así, se seguirá aplicando un toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00. Salvo las excepciones contempladas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

Salvedades al toque de queda a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado. f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

En lo que respecta a restauración y hostelería, se prohíbe el servicio en barras e interiores. Mientras, se limita a cuatro personas la ocupación por mesa, salvo que sean convivientes. Por su parte, el cierre de los locales tendrá que ser antes de las 22:00 horas, tal y como se refleja en las islas con nivel de alerta 3.

En este sentido, el Gobierno de Canarias publicará en el Boletín Oficial de Canarias una especificación relativa al reparto de comida a domicilio, servicio que estará operativo hasta las 00:00.

En el ámbito deportivo, el Ejecutivo regional avanzó este jueves que se permitirá la práctica deportiva en espacios interiores siempre y cuando no se sobrepase el 33% de aforo y cuatro personas (incluido el monitor); se pueda mantener la distancia de seguridad y se haga uso de mascarilla. No obstante, la peor parte para el deporte federado no profesional que, salvo modificación gubernamental sobre lo previsto, tendrá que volver a parar sus competiciones. Así, salvo las categorías del fútbol de índole nacional (Tercera, División de Honor juvenil y Primera Nacional femenina), quedarán supeditadas a una nueva bajada de nivel de alerta o, en su defecto, una readaptación del articulado del BOC.

En lo referente al transporte público, se incrementará la vigilancia en pos del cumplimiento de aforo y normas de permanencia en los vehículos. Además, se intensificarán los controles en puertos y aeropuertos para evitar desplazamientos no justificados desde o hacia las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.