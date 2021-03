Canarias ha solicitado al Ministerio de Turismo ser una de las sedes de la prueba piloto de pasaporte covid, dado que España quiere implantar esta nueva medida de control del movimiento turístico progresivamente una vez la propuesta sea ratificada por el Parlamento Europeo y el resto de países.

Así lo adelantó la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que en el día de ayer en una reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad celebrada en Mérida anunció su pretensión de testear el funcionamiento del pasaporte en varios destinos, como Baleares, Canarias y alguna comunidad de interior. Maroto, en unas declaraciones recogidas por Efe, calificó de “buena noticia” que el pasado miércoles la CE hiciese una propuesta del reglamento para desarrollar dicho certificado y defendió la postura de España en referencia a la idoneidad de poder desarrollar ese certificado y garantizar “una movilidad segura en estos momentos”.

Acto seguido, su homóloga canaria, Yaiza Castilla, solicitó mediante una carta en la que le propone a la ministra “que se realice en Canarias uno de los proyectos piloto”. “Estoy convencida de que la reactivación de la movilidad y el turismo antes de verano requerirá de la implantación de un pasaporte sanitario, al menos en Europa”, señaló la consejera. Castilla considera que el certificado verde digital –como se conoce oficialmente– es una “medida muy positiva y complementaria” que, una vez implantada, “ayudará a recuperar la confianza en la movilidad y los viajes vacacionales”.

De esta manera, Castillo mostró su convencimiento de que “el sector turístico podrá empezar a ver algo de certidumbre después de más de doce meses de incertidumbres”. Y es que, aunque el sector no considera que esta medida sea la panacea para recuperar la economía a niveles de 2019, sí que puede ser una forma para ir reactivando el turismo perdido. “Sin duda nos beneficiará”, como señala Castilla, que aspira a que el Archipiélago pueda disfrutar de un verano “con cierta actividad turística” que siente las bases para una recuperación más sólida en 2022 y a partir de la próxima temporada alta, en noviembre de 2021. Canarias espera ahora a que el Ministerio les de el visto bueno, aunque en principio ha mostrado su predisposición para elegir al Archipiélago como una de las zonas de prueba de este nuevo método de control. En estos momentos siete ministerios están trabajando de manera intensa para que sea una realidad antes de verano, pues “no se entendería” que no estuviese en funcionamiento para entonces. Maroto, no obstante, quiso precisar que ese certificado “vendrá de la mano de la contención de la pandemia y de la aceleración del proceso de vacunación”. Maroto aseguró que “el horizonte” con el que se trabaja es que esta certificación esté en junio, empezando por algunas comunidades seleccionadas para “testar su idoneidad y el uso de los mismos”.

“Habrá que decidir cuando lo hacemos y como lo hacemos para testar estos certificados que son una herramienta imprescindible y necesaria para el reinicio de los viajes seguros”, aseveró al tiempo que propuso algunos destinos claves para esta prueba piloto, como Baleares y Canarias- Por el momento no hay fechas concretas para el comienzo de las pruebas “porque ahora se está trabajando con todo el desarrollo jurídico y digital, que es complejo”. A su juicio, desde Europa se están dando pasos acelerados “y eso ayuda”, para añadir que “lo que es seguro es que para nosotros el verano es la fecha” y “no se entendería no disponer ya de este certificado para poder utilizarlo siempre y cuando la evolución de la pandemia y la vacunación lo permita”.

La consejera de Turismo recordó que “en Reino Unido este proceso se encuentra mucho más avanzado” y allí “los viajes internacionales se retomarán a partir de mayo”. Por esta razón, indicó que este pasaporte en el espacio europeo no viene más que beneficiar a Canarias, pues “podremos aspirar a un verano con cierta actividad turística”, aunque aún “lejos de épocas precovid”.

Castillo, no obstante, se muestra prudente ante el uso de este pasaporte vacunal. “Aun para alcanzar esa temporada de verano en la que podamos ver ya a turistas extranjeros, la situación sanitaria tiene que evolucionar tal y como está prevista a fecha de hoy y sin que se den nuevas circunstancias hoy desconocidas”, señala la consejera. Y es que, a pesar de que este documento permita una libertad de movimiento mayor –porque permite que algunos viajeros no se tengan que realizar una PCR previa–, no se deben descuidar las medidas de protección y continuar restringiendo la vida para detener el avance del virus.

Las aerolíneas lo celebran

Varias asociaciones del sector europeo de la aviación celebraron este miércoles la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea (CE) del certificado digital con el que se pretende impulsar los viajes en la Unión Europea (UE). En nota de prensa, las organizaciones señalaron que el certificado, que contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos por haber superado la Covid-19 o si se ha realizado una prueba PCR negativa, es una herramienta “clave” para facilitar la reanudación del turismo en Europa de forma “segura” y eficiente”. Además, hicieron un llamamiento al Consejo de la UE (los países) y al Parlamento europeo para que apruebe “urgentemente” la propuesta y reclamaron que se garantice que los certificados estén operativos para la campaña de verano.