Internet es la peor arma que puedes darle a un niño y lo lleva en el móvil en su bolsillo con acceso ilimitado a datos, ha advertido este jueves Francisco Herrera, profesional de la comunicación e informático.

Francisco Herrera, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar del Proyecto Eirene que dirige de prevención contra la violencia digital, ha avisado de que si los padres no aprenden a utilizar internet y las redes sociales pueden ser "un arma mortal" como ha dicho que es un coche circulando en sentido contrario.

Los niños creen que controlan las tecnologías y que internet "es de ellos", sin embargo, ni saben, ni se les enseña, ni se les protege de internet, "un cultivo de delincuencia" donde los menores son "un blanco perfecto", ha denunciado.

Asimismo, ha hecho referencia a los últimos informes de la Fiscalía de Menores de Canarias, que destacan el aumento de expedientes por delitos contra la intimidad, el envío de imágenes sexuales y el acoso escolar desde redes sociales, entre otros.

"No nos hemos formado, no hemos tenido a nadie que nos indique lo que está bien o lo que está mal en internet", ha afirmado, al tiempo que ha comentado que los niños viven ahora en una sociedad digital.

Los niños ya no quedan en los parques crean grupos de Facebook, ya no bailan en verbenas lo hacen en Tik-tok, les importa más su imagen de perfil que la que se refleja en un espejo y no hacen amigos nuevos sino que ganan seguidores, ha resaltado.

En definitiva, ha admitido que no se puede educar a los niños en algo que sus padres desconocen y ha resaltado la importancia del Proyecto Eirene, desarrollado en Moya, Gran Canaria, para combatir el ciberacoso desde la formación a los niños, padres y profesionales para que puedan prevenir, detectar y actuar sobre un posible caso de violencia digital.

La pandemia ha abierto la brecha digital entre dos modelos sociales en Canarias, el real y el digital, ha indicado Hernández, quien ha precisado que el 80% de la población utiliza redes sociales, en el último año ha crecido un 27%.

El 98% de la población accede a internet desde el móvil, considerado "el mejor invento de la historia", a la vez que "la peor arma que puedes darle a un niño o una niña".

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, ha explicado que el proyecto Eirene se ha desarrollado en este municipio desde el año 2018 con el fin de "combatir y erradicar la violencia digital" e "incentivar el uso correcto de las nuevas tecnologías" entre los jóvenes.

Raúl Afonso, que también ha comparecido en el pleno del Parlamento, ha lamentado que de forma general son las mujeres las que más sufren la violencia digital, razón por la que es fundamental que todas las partes implicadas aborden esta materia.

"Las nuevas tecnologías y las redes sociales forman parte de nuestro día a día", ha afirmado el alcalde, quien ha opinado que aunque ello conlleva muchas ventajas también supone "algunos inconvenientes o peligros" para los menores.

El Proyecto Eirene, del que forman parte psicopedagogos, educadores sociales, psicólogos, peritos judiciales, sociólogos y expertos en aplicaciones digitales, involucra a padres y profesionales, enfoque pionero en España.

Esta iniciativa, desarrollada por el momento solo en el municipio de Moya aunque tiene una vocación regional, se ha implantado desde los 6 años, ya que, según han comprobado, desde esta edad los niños acceden a internet.