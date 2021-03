creencia

Gratuito, bilingüe, interoperable y digital. El certificado verde digital europeo, más conocido como pasaporte covid, fue aprobado ayer por la Comisión Europea en un movimiento para potenciar el turismo de cara a verano. Este documento permitirá a los viajeros moverse por los países sorteando algunas restricciones, como la presentación de una prueba de infección activa. Para que sea posible, antes deben dar el visto bueno a la propuesta el Parlamento Europeo y los países de la UE, entre los que hay algunos como Francia o Bélgica que han expresado sus reticencias por la posibilidad de discriminar a las personas que no se han vacunado, teniendo en cuenta, además, que el ritmo de vacunación es inferior al esperado. Por lo pronto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ayer el respaldo de España a la propuesta de certificado. El socialista se ha mostrado favorable a la propuesta de la Comisión en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha defendido facilitar la movilidad de forma segura, coordinada y con plenas garantías sanitarias.

Sin embargo, desde Canarias no se tiene tan claro si los beneficios serán mayores que los costes. El sector turístico concibe la estrategia europea más como “un parche” o un “reinicio” que el revulsivo económico que la iniciativa quiere vender, porque se quiere implantar sin haber llegado aún a la inmunidad de rebaño. Esta es una de las razones por las que el certificado vacunal tampoco convence a los expertos sanitarios, que consideran que se trata de una medida “precipitada” tanto porque no se han suministrado todas las dosis necesarias como porque aún se desconocen muchos aspectos sobre la protección vacunal. Además, ponen otra carta sobre la mesa para oponerse a la flamante propuesta: esta iniciativa puede generar una serie de problemas éticos derivados de su obligatoriedad que se podrían manifestar en una mayor discriminación. La Unión Europea ha afirmado activamente que en ningún caso se utilizará en este sentido.

Tal y como ha sido presentado, el pasaporte recogería datos sanitarios sobre las personas y contaría con un código QR que permitiría verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado. El pasaporte recogerá tres tipos de certificados distintos: sobre vacunación –se tendrá en cuenta las vacunas que hayan sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)–, sobre ausencia de infección activa (PCR o test de antígenos con resultado negativo en fecha reciente) o sobre la existencia de anticuerpos frente al SARS-Cov-2 por haber pasado ya la enfermedad. Además será gratuito y se podrá obtener en formato papel –en el que tendrá un código de barras–.

Evita las falsificaciones

Según la Comisión Europea, el sistema garantizará la veracidad de los datos, sin que se puedan falsificar, y para que el certificado se reconozca en todos los Estados miembros, estará disponible en la lengua oficial del país que lo emita, y en inglés. “Queremos ayudar a los Estados miembros a devolver la libertad de movimientos de forma fiable”, afirmó ayer la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, durante la presentación de la iniciativa. A lo que el comisario de Justicia, Didier Reynder añadió que Bruselas espera que el documento esté listo “antes del verano, quizás en junio”.

Para la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se trata de una “medida muy positiva y complementaria” que una vez implantada “ayudará a recuperar la confianza en la movilidad y los viajes vacacionales”. La consejera además se congratula por la “muestra de unidad” que ha quedado constatada en esta decisión conjunta de la Unión Europea. Porque la falta de criterio común de los estados miembros ha sido uno de los mayores escollos con los que se ha encontrado el sector turístico europeo hasta el momento.

“La homogeneización de medidas claras ha sido lo que ha faltado desde la primera fase”, incide Juan Pablo González, gerente de Ashotel, que aplaude que, por primera vez desde que comenzara la pandemia, se haya establecido un criterio único para los viajeros europeos. Sus impresiones son ratificadas por José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que considera que el pasaporte covid es una buena iniciativa “siempre que se tome como una decisión de conjunto”.

Cabe resaltar que aunque España está dispuesta a apoyar sin miramientos esta iniciativa europea, no ha sucedido lo mismo con otros países del entorno. Mientras la ministra de Turismo, Reyes Maroto, afirmaba hace unos días que España podría comenzar a usar el pasaporte en mayo –justo a tiempo para Fitur–, Francia y Bélgica han expresado sus reticencias por la posibilidad de discriminar a las personas que no se han vacunado, teniendo en cuenta, además, que el ritmo de vacunación es inferior al esperado.

Para el sector turístico canario, la máxima de esta iniciativa es la “de garantizar un mejor control de los viajeros”, como señala Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), que estima que esta una de las características más útiles del pasaporte. Y es que Ucelay se muestra muy crítico con la gestión de fronteras realizada por el Gobierno autonómico, pues asegura que “hay personas a las que no se comprueba si quiera si viajan con la prueba hecha, a pesar de ser obligatoria”. Por esta razón, y entendiendo que otro tipo de medidas de contención, como es la tantas veces requerida realización de test en aeropuertos, está lejos de convertirse en una realidad, considera que la digitalización de estos datos es un importante punto a favor de la iniciativa europea.

Menos clara se ve la posibilidad de que pueda cambiar de pronto el curso de la economía canaria, con una importante dependencia del turismo, que tanto ha sufrido. Algunos miembros del sector dudan de si, tal y como promete la Unión Europea, el pasaporte Covid podrá llegar a ser clave para la reactivación de la economía canaria. “Como mucho será un parche”, considera José María Mañaricúa. “Puede significar un reinicio del turismo, dado que en estos momentos es nulo, pero no será un verdadero revulsivo hasta que no esté vacunada el 80% de la población”, afirma. Ucelay, por su parte, considera que “la situación es muy negativa” y que será difícil de revertir para entonces. El gerente de Ashotel también afirma que el pasaporte “no será la panacea” pero es optimista y cree que es una buena manera de “reabrir las Islas de cara al verano”.

Primero, inmunidad al 70%

A la inmunidad de rebaño –o del 70% de la población– también han hecho alusión los expertos que consideran que debe ser un requisito indispensable antes de abrir las fronteras de par en par. Sobre el pasaporte, “se debería debatir mucho más y aclarar algunos aspectos”, sugiere Amos García Rojas, jefe de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias. Y en esa iniciativa, la ciencia se está topando de frente con la imperiosa necesidad de reactivar la economía, porque aún no existe ninguna prueba de que los vacunados no puedan infectarse con el virus, ni por ende, evitar ser portadores asintomáticos.

Lo que temen, a fin de cuentas es que se ponga en riesgo al resto de la población que no ha recibido la inoculación dado que, como recuerda García Rojas, “es una cobertura muy baja”. “En el momento en el que la mayoría de la población esté vacunada, entonces puede ser una medida que tenga utilidad y será solo entonces cuando podamos ser partidarios de la misma, asevera el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín. Al final todo se resume en tiempo y conocimiento, es decir, en el avance de la ciencia. Sin los datos exactos sobre la duración de la inmunidad, su protección ante otras cepas y el tiempo de inmunización, los expertos consideran la decisión “muy precipitada”.

“Parece un sí pero no”, señala el epidemiólogo Lucas González, que aunque estima que esta clase de medida puede ser fundamental para implementar una estrategia “Zero Covid”. Aunque, en principio, el certificado no pretende ser configurado como una condición para ejercer la libertad de movimiento y quiere evitar la exigencia de someterse a una prueba obligatoria o a requisitos de cuarentena a su llegada al destino, los expertos creen que el documento suscita dudas. “Se exige pero si no te la puedes poner por alergia, porque no había, porque a tu edad no le tocaba o porque le tienes pánico a las agujas… ¿entonces qué? ¿No puedes viajar?”, se pregunta González. En esta línea también se manifiesta García Rojas quien hace hincapié en que “no todo el mundo tiene acceso a la vacunación, esto crea una nueva brecha entre países poderosos económicamente y los que no lo son tanto”.

Por otro lado, a largo plazo y con la inmunidad de rebaño conseguida, el presidente de los médicos de Tenerife ve incluso beneficios en establecer este documento. Martín lo considera un aliciente para aquellas personas que por alguna razón decidieron de primeras rechazar la vacuna. “Puede ser un verdadero estímulo”, señala.

A pesar de que la noticia ha generado un estímulo para muchos sectores, desde el Gobierno regional se ha llamado a la prudencia. “Este pasaporte no es un pase que nos libre totalmente de riesgos, es sólo una herramienta con la que se pretende indicar que los riesgos de contagios se han minimizado”, señala Yaiza Castilla, que recuerda que “deberemos convivir por lo menos hasta que la pandemia se supere con otras medidas de protección y no bajar la guardia”. También desde el Ejecutivo muestran dudas sobre factores como “el alcance temporal de la inmunidad de vacunas o su comportamiento frente a nuevas cepas”. De momento, el certificado no tiene un periodo de validez concreto, dependerá de las evidencias científicas posteriores.

A pesar de las dudas y reticencias de esta nueva iniciativa que podría ver la luz en los próximos meses, lo que desde Canarias tienen claro es que “sin duda nos beneficiará”, como señala Castilla, que aspira a que el Archipiélago pueda disfrutar de un verano “con cierta actividad turística” que siente las bases para una recuperación más sólida en 2022 y a partir de la próxima temporada alta, en noviembre de 2021.