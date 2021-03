En un año que sigue repleto de incertidubres, pocos estudiantes se han atrevido a continuar con sus estudios superiores en el extranjero a través del programa Erasmus+. Alberto, Maiu, Miguel y Sara son cuatro canarios que están viviendo una experiencia internacional con restricciones aunque, según ellos, “enriquecedora”. Y es que los lazos de amistad que están generando suplen con creces los problemas de movilidad en los destinos elegidos.

Como tantos otros, estos cuatro jóvenes canarios dejaron atrás el Archipiélago con la esperanza e ilusión de poder vivir nuevas experiencias y profundizar su conocimiento hacia distintas formas de vida. República Checa, Eslovaquia y Alemania, tres países dispares entre sí que bajo unas limitaciones similares aúnan rutinas casi idénticas, han sido la elección de estos isleños para continuar sus estudios superiores. Ir al supermercado o dar paseos, a solas o en compañía dependiendo de la región, terminan por configurarse como las actividades más reiterativas para cada uno de ellos.

El programa Erasmus+ es famoso en el mundo estudiantil por presentarse como una oportunidad única de experimentar la vida en otro lugar, propiciar la independencia, aprender otros idiomas y, a lo que realmente debe su fama, viajar sin límites por Europa y salir de fiesta sin restricciones parentales.

En un año caracterizado por la irrupción de una pandemia mundial, las promesas ofrecidas por el programa y la sensación de eterna juventud que a este se atribuye se vieron sustituidas por una incertidumbre perpetua, generada a raíz del continuo balanceo entre implantación o supresión de medidas, lo que llevó a numerosos estudiantes a descartar un posible desplazamiento europeo.

Concretamente, este curso académico la Universidad de la Laguna (ULL) ha tramitado la salida de 84 alumnos a otros puntos de Europa, siendo la cifra del año anterior 287. Asimismo, la institución, que acostumbra a recibir aproximadamente cuatrocientos universitarios extranjeros, ha reducido esta cantidad hasta los 198 en 2021.

Un Erasmus anómalo

Sara de Los Ángeles Dios estudia Filología Inglesa en la ULL y este curso ha decidido irse de Erasmus a la República Checa a pesar de la confusa situación que atraviesa el conjunto de los países desde hace un año. Aunque admite que “mis expectativas no eran muy altas porque sabía que no iba a poder tener las mismas vivencias”, le vencieron la curiosidad y las ganas de expandir horizontes. En Liberec, ciudad situada al norte del país donde la joven reside, la jornada transcurre mientras se aguardan los comunicados semanales del Gobierno, que anuncian o modifican nuevas normas.

Para Maui Blanco García, que también habita actualmente en la República Checa, en Pilsen, el día a día guarda bastante parecido con la cuarentena española impuesta en marzo de 2020. Se puede salir exclusivamente a tomar el aire o realizar deporte, pues el ocio permanece clausurado. La estudiante de Odontología en la Universidad grancanaria Fernando Pessoa se lamenta de “no tener clases prácticas donde pueda poner a prueba los conocimientos”, pues los centros educativos también están cerrados y la docencia es plenamente telemática.

En lo referido a Eslovaquia, país que Alberto Espino Jiménez ha escogido para desarrollar sus estudios en el extranjero, ha empeorado drásticamente a pesar de que en septiembre la situación epidemiológica era favorable. A partir de la segunda ola la imposición de nuevas limitaciones no ha cesado. El estudiante de Ciencias Ambientales en la ULL escogió el país creyendo que las medidas más restrictivas no le afectarían, pero ha sido testigo de “el empeoramiento de la situación sanitaria y una cada vez más enfermiza actitud por parte de las autoridades”. Añade que “como medida destacada, desde finales de enero te obligan a realizar un test de antígenos para transitar por la vía pública o comer en la cantina de la universidad”, señalando que “desde mi punto de vista es algo liberticida”.

Miguel Pastor Moreno se encuentra de Erasmus en Leipzig, Alemania, cursando Derecho y Relaciones Internacionales, y ha experimentado el mismo desarrollo en alza de limitaciones. Aunque la situación del país es más relajada, siendo la mascarilla únicamente obligatoria en lugares cerrados, los bares llevan cerrados desde noviembre y “la gente ya está bastante cansada” comenta, “afortunadamente ya se ha fijado fecha para el comienzo de la desescalada, aunque ahora lo más esperanzador la vacunación”, aclara.

Los cuatro universitarios han podido constatar de igual manera la suspensión de clases presenciales, que han sido sustituidas por la modalidad online, mermando con ello las expectativas de desarrollar una vida académica dentro del campus, lo que permite un mayor intercambio con otros estudiantes internacionales y poder experimentar el auténtico sistema educativo del país de residencia.

Anhelo de normalidad

Asimismo, los jóvenes coinciden en que, de poder realizar actividades que no les están permitidas, lo que más desean reúne un fuerte componente social. “Querría poder sentarme en un bar y tomar cervezas con mis amigos” destaca Alberto Espino, que coincide con Miguel Pastor “me gustaría poder salir de fiesta o al menos de bares”. Sara de los Ángeles, por su parte, “desearía poder viajar a otros países o descubrir ciudades de la República Checa”, por otro lado, Maui Blanco aclara que “realmente me hubiese gustado poder realizar las prácticas y apuntarme a voleibol”.

No todo es negativo, pues a pesar de no contar con la libertad de movimiento que cada uno esperaba, han salido reforzados en lo que respecta a las relaciones interpersonales. En sustitución del ocio tradicional o los desplazamientos, han hallado un consuelo en los lazos de amistad cultivados. De hecho, algunos han alargado su estancia para seguir disfrutando del periodo que, aunque confuso, ha resultado altamente satisfactorio.

Nuevos valores adquiridos

La página oficial del Programa Erasmus afirma que la experiencia ayuda a mejorar los conocimientos de idiomas, adquirir independencia y confianza en uno mismo e introducirse en nuevas culturas. “El programa es básicamente un entrenamiento de cómo enfrentarte al mundo, tanto personal como profesionalmente. Te obliga a desarrollar características como la socialización, la improvisación o la propia supervivencia personal, que mejora drásticamente las dotes de cocina” afirma Alberto Espino. “La cantidad de relaciones que estableces no tiene precio, la mezcla de culturas dentro de un Erasmus es muy rica y siempre hay algo que aprender de cada una“, añade.

A Miguel Pastor la experiencia le ha enseñado “a gestionar mis gastos y a crecer en las relaciones interpersonales, el intercambio intercultural es lo mejor”. “Sinceramente me está encantando, las amistades y la calidad de las mismas son incomparables, parecemos una familia haciéndolo todo juntos”, menciona que “esto está haciendo que la amistad sea más bonita y probablemente más duradera en el tiempo”.

En el caso de Maui Blanco “sin lugar a duda te ayuda a crecer como persona, aprender nuevos idiomas, conocer otras culturas y, en mi caso por Odontología, conocer cómo trabajan los profesionales de otro país”. Como las restricciones llegaron después de navidad “afortunadamente tuve tiempo para aprovechar y conocer a mucha gente”.

Sara cuenta que “me sorprendí porque creí que sería peor y lo cierto es que me está gustando,de momento me estoy llevando una buena experiencia”, añade que “entendí que habría bastantes cosas que no iba a poder hacer, pero la verdad es que quería vivirlo y no dejar el trámite a medias, sino seguir adelante y que fuera lo que tuviera que ser”.

Lo que parece estar claro es que ninguno de ellos sustituiría su aventura por estar en casa. Cuando se cumple un año del retorno de miles de estudiantes que se hallaban realizando su Erasmus en el extranjero ante la imposición de la cuarentena nacional en España, asistimos ahora al triunfo de una segunda generación que, a su manera, ha sabido sacar el máximo provecho a su estancia dentro de los restrictivos parámetros marcados por cada país. Se constata con ello que no existe impedimento lo suficientemente inquebrantable como para frenar la voluntad de un joven con ansias de expandir horizontes.