“Hay que confiar en las vacunas”

Los dos creen que tendrá que pasar un año y medio o dos para sentirnos “un poco más libres”. Muchos meses para rebajar considerablemente la tensión con la que vivimos el día a día con tal de evitar un contagio. “Ha sido un 2020 raro”, avanzan convencidos de que en un primer momento ninguno pensó que esta crisis sanitaria fuera a ser tan prolongada. Cada vez que anuncian un avance en torno a un medicamento cobra fuerza su teoría de que vivimos un periodo en el que la comunidad científica tiene que sostener al mundo, aunque los medios que reciba sean insuficientes. “Estamos en sus manos y hay que confiar en las vacunas”, defienden sobre la senda para la esperanza que abrió Pfizer.

“Hay que pensar en positivo”

Lleva más de dos décadas aportando sus conocimientos a Proyecto Hombre y tiene identificadas las debilidades y potencialidades del ser humano. Eso no quita para que al principio sintiera miedo por el escenario que se dibujó horas después de que se decretase el estado de alarma –calles vacías, toque de queda y una larga lista de restricciones–, a pesar de las noticias que llegaban desde China e Italia. “Nos cogió por sorpresa, pero en general supimos adaptarnos a una realidad que era nueva para la mayoría de las personas”. Durante ese tiempo ayudó a los que no encajaron bien el encierro y ahora solo tiene en el pensamiento un objetivo: “Esto aún no ha terminado, pero hay que pensar en positivo”, remarca.

“Lo vamos a conseguir”

Alan baila mientras el reloj de la torre de la Concepción marca la una del mediodía. Es argentino y ha fijado su residencia en el casco histórico de Aguere. Este artista urbano tiene claro que la pandemia “nos agarró a todos desprevenidos”. Dice que existe un antes y un después de que Sánchez anunciara la vuelta del toque de queda a España. “La gente ha cambiado sus costumbres y eso se nota en la economía”. En su corta reflexión puntualiza que una cosa son las ganas que tiene la gente de pisar la calle y otra bien distinta revolucionar el consumo. “Lo vamos a conseguir, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer”, avisa durante una pausa de su espectáculo callejero.

“No podemos bajar los brazos”

Conviven a diario con los más pequeños de la casa y, por lo tanto, son plenamente conscientes de las circunstancias tan extremas que han vivido estos durante el confinamiento. Tanto Judith como Alba admiten lo difícil que es generar una distancia social cuando hay niños de por medio, lo duro que resulta evitar los achuchones y cómo hay que extremar las medidas sanitarias para evitar los contagios. La primera es profesora de Primaria y pedagoga y la segunda imparte clases de inglés. Ninguna da la batalla por ganada, sobre todo, por los excesos de confianza que se comenten cada vez que creemos que lo peor ya ha pasado: “No podemos bajar los brazos”, aconsejan las jóvenes.

“Por lo menos no estamos confinados”

Víctor es un canario de ida y vuelta. Sí. Un artista que ha combinado ciclos de formación lejos de las Islas con varias etapas profesionales cerca del lugar en el que nació: La Laguna. Es ilustrador y doce meses después de la declaración del estado de alarma confiesa que “seguimos llenos de dudas”. Sobre todo, en lo que hace referencia a las oportunidades laborales. 2019, según él, fue la guinda de un ciclo repleto de trampas, pero por lo menos se ha podido recuperar algo de libertad (levanta sus manos para hacer el símbolo del entrecomillado). “No estamos confinados”, subraya, como mal menor, con una sonrisa visible en sus ojos.

“Hay que brindar por el futuro”

Seis amigos comparten mesa a la hora del aperitivo. Entre frase y frase aparecen recuerdos desordenados que están atados a su actual situación profesional. “Algunos perdimos el trabajo, otros pasamos por los ERTE y a más de uno le tocó reinventarse”, enumeran no sin ocultar que en un año tan convulso a una de las parejas (Walter y Nieves) le dio tiempo hasta de casarse. No fue una boda con muchos invitados, pero amenazan con repetir la celebración cuando la cosa mejore. Por ahora se atreven a levantar sus copas en busca de un porvenir menos oscuro. “Hay que brindar por el futuro”, celebran convencidos de que habrá mejoría.