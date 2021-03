La evolución de la epidemia en las islas capitalinas ha obligado al Gobierno de Canarias a crear nuevas fórmulas para tratar de contener el virus. Una curva “estabilizada” pero con un crecimiento sostenido en el tiempo ha marcado la necesidad de reforzar el semáforo amarillo, el de nivel 2, para evitar el cierre de las islas capitalinas de cara a la Semana Santa. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura estarán obligados a adelantar su toque de queda a las 22:00 horas y reducir sus grupos a un máximo de 4 a partir del próximo lunes. Lanzarote al haber bajado en el día de ayer a nivel 2, y tener una situación mucho más favorable, no se verán afectados por este cambio de criterio adoptado en el seno del Consejo de Gobierno en el día de ayer.

Este nivel 2 reforzado afectará asimismo a los aforos, que serán similares a los de nivel 3, es decir, del 50% al aire libre y del 33% en interiores. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, no obstante, señaló que este nuevo nivel no obligará a cerrar perimetralmente a las islas, ni a cerrar el interior de la hostelería o gimnasios, y que no afectará a la práctica deportiva federada regional o insular, que en nivel 3 estarían suspendidas.

“Las tres islas están en nivel 2 pero se mueven en un nivel mesetario ligeramente ascendente”, señaló Trujillo que detalló que Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote superan una incidencia acumula de 60 casos por 100.00 habitantes. Este nivel reforzado entrará en vigor el próximo lunes y estará vigente durante un mínimo de 15 días que será revisado semanalmente en Consejo de Gobierno.

“No podemos conformarnos con la estabilización”, aseguró por su parte el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, que indicó que estas medidas se toman para “hacer lo necesario para no llegar a nivel 3”, dado que, de otra forma, tendrían que cerrar las Islas de cara a Semana Santa. “Es necesario hacer un esfuerzo adicional, ser más exigente; hay que cumplir las normas para mantener alguna actividad económica”, alegó Pérez.

El próximo jueves, el Consejo de Gobierno dictaminará las medidas extraordinarias que se impondrán durante la Semana Santa en toda Canarias. El Consejero de Sanidad ya ha adelantado que muchas de ellas serán similares a las que se adoptaron durante la semana de carnavales para evitar los contagios.

Crecen los contagios.

Mientras, en el día de ayer, Tenerife volvió a crecer en contagios, superando por primera vez en casi tres meses a Gran Canaria en la suma de casos semanales. Tenerife sumó 127 casos nuevos, lo que supone 614 esta semana, casi un 30% más que la anterior. Gran Canaria, por su parte, sumó 71 casos nuevos, lo que también supone un incremento del 19% con respecto a la semana anterior. Lanzarote sumó 14 casos y mantiene su evolución semanal sin cambios, mientras que Fuerteventura sumó 16, registrando un ligero descenso con respecto a la semana previa.

7.000 vacunados en un día.

En los últimos días los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) han inoculado un total de 7.000 vacunas en tan solo un día. No obstante, como adelantó Blas Trujillo, la previsión es que, cuando se empiece a vacunar al resto de la población en grandes recintos, como el Recinto Ferial en Tenerife o Infecar en Gran Canaria, “se puedan poner entre 25.000 y 30.000 vacunas al día”. El consejero se mostró optimista ante la posibilidad de alcanzar la meta de la inmunización de rebaño en verano y se congratuló por la próxima llegada de la vacuna de Janssen a Europa. En Canarias ya se han administrado la pauta completa a 60.000 personas, lo que supone el 4% de la población diana.