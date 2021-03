Jorge Rojas tiene 84 años y no ha perdido la pasión, ni por la vida ni por la escritura. Aparejador de profesión, desarrolló buena parte de su carrera en la ya desaparecida empresa Harinera de Tenerife. Pese a que la escritura era una actividad que le gustaba desde muy pequeño, publicó primera novela ya en la década de los 70 del pasado siglo XX. La tituló Convergencia y con ella se hizo merecedor del Premio Agustín Espinosa. “A partir de ese momento sentí aún más ganas de escribir y lo he seguido haciendo desde entonces, no he parado”, explicó.

Rojas acaba de publicar El tesoro del corsario, su título más reciente, a través de la plataforma Amazon. El libro está disponible por tan solo seis euros en formato descargable para Kindle. “Publicar en Canarias es algo muy complicado. Por eso he optado por esta fórmula”, aseguró. Pese a que su última novela salió en 2005, Rojas aclaró que no ha parado de escribir y acumula en sus “gavetas” otros ocho títulos más.

La que acaba de colgar en Amazon es una historia que, tal y como podría pensarse, está basada en la vida del corsario más famoso de Canarias: Amaro Pargo. No obstante, el autor se ha “inventado” su propio personaje para este libro. “Era una idea que tenía desde hacía varios años. Amaro Pargo estuvo al servicio de la corona y su sepultura, que está en la iglesia de Santo Domingo, muestra una calavera con un ojo guiñado. A su regreso a Tenerife había acumulado grandes riquezas y nunca se ha encontrado su supuesto tesoro”, explicó. Un personaje como ese es sin duda toda una inspiración para un narrador como él. “Me considero eso, un narrador. Alguien que cuenta historias. Un novelista es algo más, analiza y profundiza en el alma y la naturaleza humana y revive los paisajes”, aseguró.

El corsario del nuevo libro de Rojas es natural de Arafo y ha sido bautizado como León Padilla Romero. La historia emplea un personaje actual, un joven apellidado Ruiz, que llega al municipio tinerfeño y empieza a tirar del hilo de la historia hasta averiguar los secretos del antiguo marinero y descubrir sus tesoros. “Escribí este libro en 2020, hacía tiempo que la tenía terminada y como hace poco reedité uno de mis libros en Amazon, El último Nazi, decidí optar ahora por esta fórmula. Al menos así consigo darlas a conocer”.

La vida del personaje central de este libro, que está disponible también en la app de Kindle, se desarrolla en parte en Cuba, lugar hasta donde viaja el corsario para ganarse la vida aprovisionando de mercancías a los piratas que navegan por la zona. Como el propio Pargo, llega a convertirse en un corsario. Como tal está a los servicios del rey y logra hacerse con una importante fortuna.

Cuando se propuso escribir, Rojas tenía claro que quería hablar de Tenerife, porque es el lugar que mejor conoce y el más querido para él. Recuerda con especial cariño uno de sus libros, La Riada, que publicó en forma de fascículos durante todo un año en el periódico El DÍA. Ahora se plantea reeditarla también con Amazon. La historia, que parte de los fatídicos sucesos que provocó el famoso temporal del lluvia sobre la capital de la Isla, arranca precisamente de los textos que fueron elaborados por los redactores del periódico los primeros días tras la tragedia. Conforme avanza la redacción, Rojas aproxima a los lectores a unos hechos ficticios con el descubrimiento de restos guanches como protagonista.

Otros libros que próximamente verán la luz serán El Camaleón y El Regreso. El autor continua trabajando, además, en nuevas historias. “Tengo dos proyectos en mente. Uno está ya a medio hacer y el otro lo tengo en la cabeza. No los he terminado porque no me gustan sus finales, no terminan de convencerme. Busco una nueva forma de rematarlos. Pienso en ello todos los días, especialmente cuando me acuesto por las noches”, concluyó. Además, recientemente también presentó uno de sus manuscritos al Premio Planeta. Con el objetivo de tener más opciones en el certamen situó la trama en un pueblo imaginario situado en la Península. Es de las pocas ocasiones en las que Rojas ha sacado sus narraciones de las Islas.