Tenerife y Gran Canaria no pasarán, finalmente, al nivel 3 de riesgo epidemiológico (semáforo rojo) a pesar de los datos de incremento de contagios por coronavirus notificados en las últimas jornadas. Sin embargo, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha señalado esta tarde que "habrán nuevas restricciones que se aplicarán a ambas Islas a partir del próximo domingo", medidas que estarán vigentes al menos durante los próximos 14 días.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, han comparecido en la tarde de este jueves para informar de las decisiones adoptadas en la reunión del Consejo de Gobierno. Pérez ha querido iniciar la comparecencia recordando que esta semana se han contabilizado en Canarias 60.000 personas inmunizadas que han recibido ya las dos dosis de las vacunas contra la Covid-19. Con estos datos, el portavoz del Gobierno calculó que "a lo largo del verano" se logrará inmunizar al 70% de la población diana, como se ha sostenido desde el inicio de la campaña de vacunación diseñada por el Ejecutivo central en colaboración con las comunidades autónomas.

Pérez se refirió a la "preocupación" que existe en el Gobierno de Canarias por la "evolución de la pandemia" en Gran Canaria y Tenerife, ya que, "aunque la situación está estabilizada, esto no es suficiente; no podemos conformarnos". En este sentido, avanzó que "no se pasará de nivel 2 al 3 en estas Islas, aunque habrán nuevas restricciones que se aplicarán a partir de las próximas horas para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura", y concretó que estas girarán en torno a la "reducción de aforos" y un "adelantamiento del toque de queda", pero se salvan de "quedar cerradas de forma perimetral".

Lanzarote desciende de nivel 3 al 2

Por su parte, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, recordó que en Canarias hay tres Islas en nivel 1 (La Palma, La Gomera y El Hierro); otras tres en nivel 2 (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura), y Lanzarote, que hasta ahora estaba en nivel 3 y "pasará a nivel 2". Trujillo ha señalado que la Isla de los Volcanes ha estado en nivel 4 -el máximo (semáforo marrón)-, pero ha evolucionado de "forma muy positiva". El consejero de Sanidad señaló, que se ha logrado reducir la curva "gracias a la labor de los sanitarios y médicos que han trabajado durante semanas de forma muy dura", por lo que con los datos epidemiológicos alcanzados en las últimas jornadas, se ha decidido que esta Isla pase del nivel 3 al 2.

Respecto a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, Trujillo señaló que "se encuentran en una evolución mesetaria con ligeros ascensos" como la Incidencia Acumulada a 7 días que es de más de 60 casos por 100.000 habitantes. En este sentido, el consejero regional de Sanidad anunció que tanto Tenerife como Gran Canaria y Fuerteventura "pasarán a un nivel 2 reforzado", con un toque de queda a las 22:00 horas, se reducirán los grupos de reunión tanto en espacios públicos como cerrados a 4 personas, y en los aforos para otras actividades, tales como la deportiva y la hostelera habrán limitaciones. No obstante, Trujillo no especificó el tipo de limitaciones que se establecerán en entornos como los gimnasios, bares y restaurantes, aunque dijo que deberán ser moduladas y "no tan automáticas" como las que se recogen para el nivel 3, algo que se perfilará en el decreto que acabe aprobándose. No obstante, sí avanzó que no se va a suspender el deporte federado de ámbito regional e insular, como hubiera ocurrido de activarse en esas islas la alerta de nivel 3.

Sube la incidencia a 7 días

En más de 10 puntos ha aumentado la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en Tenerife. En concreto, de la IA 49,6 del pasado día 3 se alcanzó 60,4 este miércoles (de 98,2 a 111 en los últimos 14 días). Por su parte, la IA de Gran Canaria también ha crecido de 57 a 65,9 en tan sólo una semana (de 115,9 a 124,8).

La situación epidemiológica marcada por el repunte de casos en las islas capitalinas, unida a las 15 camas que se han ocupado en las plantas hospitalarias, entre los indicadores por los que se sopesa el aumento de nivel de alerta.

Por el contrario, la ocupación de camas UCI es inferior a la de hace una semana; de las 75 del pasado 3 de marzo se ha pasado a las 74 de ayer. Cabe reseñar que la unidad de hospitalizados con respirador se había mantenido estable durante la presente semana.

Medidas extraordinarias para Semana Santa

Después de que el Gobierno Central descartara el cierre perimetral en los archipiélagos españoles, serán las directrices regionales las que marquen la pauta; tal y como sucedió en las fechas carnavaleras.

Con estas nuevas medidas, Trujillo confió en que los niveles de contagio de las tres Islas puedan bajar en las próximas semanas a medida de que confió en llegar a una "velocidad de crucero" en cuanto al ritmo de vacunación a mediados de abril, algo que aseguró podría acelerarse después de que hoy mismo se haya aprobado en la UE la administración de vacunas de Janssem.