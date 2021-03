El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron finalmente ayer, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, aprobar el documento común de medidas para Semana Santa y el puente de San José, que incluye, entre otras cuestiones, el cierre perimetral de las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril por la Semana Santa.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que también ha asegurado que todas las autonomías, salvo Madrid, se han posicionado a favor del documento para estas fechas. Dicho texto de actuaciones, que se recogerá en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será de obligado cumplimiento, apunta al cierre perimetral autonómico en estas fechas, cuestión que no afectará a Canarias y Baleares, donde quedará limitada la entrada a los supuestos establecidos en el estado de alarma que rige hasta mayo.

En cuanto al toque de queda, el Consejo Interterritorial ha acordado adelantar el horario máximo a las 23.00 horas, por lo que las autonomías tendrán la oportunidad de establecerlo a las 22.00 horas o bien a las 23.00 horas, pero no más. La ministra también ha explicado que las reuniones sociales se limitarán a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados, a seis en sitios abiertos, y las reuniones se limitarán a convivientes en espacios privados.

Según ha explicado Darias, este documento es un acuerdo de mínimos, por lo que las Comunidades Autónomas podrán seguir manteniendo medidas más restrictivas en estas fechas, como adelantar el toque de queda hasta las 22.00 horas o, en el caso de que lo prefieran, ampliar el cierre perimetral a nivel provincial o municipal. Además, se han dado una serie de recomendaciones que tienen que ver con no bajar la alerta en las Comunidades Autónomas en las dos semanas previas a estas fechas y también con las que tengan que ver con eventos masivos.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa, Darias también ha querido lanzar un aviso a las Comunidades Autónomas y, en especial, a la región madrileña que este acuerdo es de obligado cumplimiento, después de que el consejero de Salud de este territorio anunciara que no cerrarían Madrid. En la reunión, la Comunidad de Madrid también se ha quejado de que los turistas internacionales puedan llegar a los archipiélagos mientras que no lo pueda hacer un ciudadano madrileño. Darias ha precisado que se pretende evitar el turismo nacional. Sobre el internacional, ha repetido, las medidas acordadas y recogidas en el estado de alarma en relación al control y restricciones a los vuelos procedentes de otros países.

Los vacunados no tendrán ventajas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que las personas ya vacunadas contra la COVID-19 no tendrán “ninguna ventaja” para poder viajar entre comunidades autónomas durante el puente de San José y Semana Santa por las restricciones acordadas ayer en el Consejo Interterritorial. “Ventajas, ninguna. No forma parte del acuerdo”, ha afirmado rotundamente, contestando a esta posibilidad planteada en un primer momento por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado. El pasado jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, calificó de “complicado” que estuviera disponible un certificado de vacunación de este tipo. “El objetivo de la vacunación, que va a ayudar a la movilidad, es reducir contagios y fallecimientos”.