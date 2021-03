Los sindicatos canarios del sector de la educación rechazan la convocatoria de huelga hecha pública por STEC-IC para el próximo lunes, 15 de marzo. La organización se muestra así en contra de la convocatoria de oposiciones para el próximo mes de junio puesto que consideran que esta cita “podrá en riesgo la salud y la estabilidad de miles de docentes interinos y sustitutos de Canarias”. Esta huelga se ha convocado el mismo día que se celebrará la Mesa Sectorial de Educación en la que la Consejería de Educación y sindicatos tienen previsto precisamente aprobar la convocatoria final de esta Oferta Pública de Empleo (OPE).

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, resaltó que “tenemos que ir al unísono con el resto de comunidades autónomas en este tema” y recordó que “en Canarias tenemos un 40% de interinidad, que no es lo ideal”, por lo que defendió la necesidad de convocar estas oposiciones para “dar estabilidad al profesorado”. Crespo indicó que cada año se jubilan en el Archipiélago un millar de docentes y por eso “hay que ir realizando convocatorias de plazas poco a poco”, afirmó.

“Si este año todas las comunidades autónomas convocan oposiciones y Canarias no lo hace, dentro de dos años, cuando vuelva a tocar, tendremos que convocar muchas más plazas y se producirá un efecto llamada que no queremos”, explicó Pedro Crespo, quien precisó no obstante que, “si se produce un rebrote de la pandemia, evidentemente plantearemos que se prorroguen las oposiciones”. En este sentido, afirmó que garantizar la seguridad sanitaria “ha sido una exigencia de ANPE en las mesas de trabajo con la Consejería” y por eso han reclamado organizar tribunales con menos gente y que se busquen espacios más amplios para la realización de las pruebas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, José Ramón Barroso, afirmó que “las oposiciones nunca son un trago fácil” pero invitó a la calma al recordar que, a pesar de lo complicado de la situación, en la actualidad se están realizando otras pruebas también de manera presencial con total normalidad. Además, la Administración se ha comprometido a cumplir con todas las medidas de seguridad por lo que “no consideramos un problema que estas oposiciones se celebren”. No obstante, el portavoz precisó que “nos parece que las negociaciones no están yendo por el camino correcto porque se oye más a las organizaciones que están contra la convocatoria que a los que pedimos que este llamamiento se realice de la forma más similar posible a los anteriores llamamientos”.

En este sentido, José Ramón Barroso recordó que el sistema actual “es fruto de un sistema transitorio que modifica el proceso selectivo de las oposiciones y nos gustaría que la Administración respetase esa disposición y no hiciera cambios importantes en la convocatoria”. El miembro de CCOO explicó que “no queremos negarnos a aprobar una convocatoria que no reúna las condiciones idóneas, pero eso no quiere decir que nos sumemos o no a la huelga convocada por STEC-IC”. El secretario general canario de la Federación de Enseñanza de CCOO afirmó que “tenemos que estabilizar la actividad de aquellas personas que llevan mucho tiempo en el servicio” y recordó que para eso “estamos trabajando en listas de empleo que generen estabilidad”.

El portavoz de Insucan, José Ángel Amador, sostuvo ayer que la convocatoria realizada por STEC-IC “no está pensada para defender a los trabajadores, sino para lograr rentabilidad sindical”. Además, se mostró en contra de la convocatoria de estas oposiciones, “pero no por la pandemia, sino porque este sistema de selección es absolutamente perverso”, y han sido los propios sindicatos los que “han endurecido estas pruebas, lo que implica que los resultados han empeorado”.

El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Fran Bautista, afirmó que STEC-IC “está jugando con las sensibilidades de las personas y está vendiendo humo” con esta convocatoria de huelga. El sindicalista explicó que hasta el momento no existe otra fórmula para la consolidación de los puestos de trabajo más allá de las oposiciones por lo que lo único que se puede hacer es configurar la mejor convocatoria de oposiciones posible”.

“A todos nos gustaría que hubiera una fórmula legal para la consolidación laboral de los compañeros en todos los ámbitos de la administración pública, no solo en educación, porque ya el Tribunal Europeo ha sentenciado que España abusa de las interinidades”. Por todo ello, Bautista sentenció que “buscaremos soluciones legales pero, mientras tanto, las convocatorias hay que irlas sacando adelante porque no podemos perder las plazas”. “En estos momentos, Canarias no se puede permitir quedarse sin ofrecer una docencia digna a nuestros jóvenes y para eso tenemos que ofrecer a nuestro profesorado las mejores condiciones posibles”, concluyó.