El Ministerio de Sanidad propondrá hoy a las comunidades el cierre perimetral de todas ellas en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias, y en el puente de San José en aquellas en las que sea festivo el día 19, así como relajar el toque de queda en ambas fechas a las 23 horas, en vez de las 22:00 horas.

Aunque en el caso del cierre perimetral, que estará sujeto a las excepciones del decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre -trabajo, acudir al médico, realización de exámenes, entre otras actividades, “no será de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares”.

“La entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre”, subraya el plan, que considera que “debe contemplarse un tratamiento específico” a los dos archipiélagos “por las peculiaridades geográficas y logísticas que implica la insularidad”.

Además, el documento prevé que, en el caso del toque de queda, que en un principio se había pactado mantener a las 22:00 horas, se pueda comenzar a las 23:00 horas, como han planteado algunas comunidades, entre ellas Madrid. Las reuniones serán, si hay acuerdo en la cita, de un máximo de cuatro personas en espacios públicos y privados, aunque de nuevo el Gobierno plantea que se pueda ampliar a seis personas en los espacios al aire libre.

En concreto, el día 19 de marzo es festivo en la Comunitad Valenciana, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco. Todas estas regiones tienen ya cierres perimetrales salvo Madrid y Extremadura, por lo que, de aprobarse el plan, al ser de obligado cumplimiento, ambas deberían cerrar sus fronteras. La decisión final se tomará hoy en la reunión semanal del Consejo Interterritorial.

Plácet al plan de Semana Santa

El pasado jueves, la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial dio el visto bueno al plan de la Semana Santa propuesto por Sanidad, así que en principio, el cierre de las diferentes autonomías contaba con el apoyo de todas las comunidades, excepto Madrid. También de Cataluña, cuyo Govern, sin embargo, ayer no descartó la idea de levantar el cierre comarcal para que la gente pueda acudir a sus segundas residencias e, incluso, dejar salir y entrar para visitar a familiares.

Los expertos sanitarios temen que la Semana Santa traiga consigo una nueva oleada epidémica, como ocurrió en Navidad. El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Ildefonso Hernández, pidió «consolidar» la bajada del virus en España antes de levantar medidas. Y rechazó de lleno, a este diario, la posibilidad de abrir puertas en Semana Santa. “Yo no lo haría. Hay que planificar a largo plazo. No tiene sentido abrir para volver a cerrar. Si llegamos en buenas condiciones a mayo, seguiremos bien el resto del año”, dice Hernández, e insiste: “Cuidado, no vamos bien”

En España está bajando desde hace días la incidencia del Covid-19, pero cada vez a menor ritmo, y en los países de alrededor la pandemia ha vuelto a subir debido a la variante británica. “Si nos quedamos estables mucho tiempo, volveremos a subir”, advierte este epidemiólogo. Y señala un punto importante: “Hay que llegar a la vacunación –cuando recibamos las dosis masivas, previsiblemente en abril– en buena situación. Si hay muchos contagios y presión asistencial, crearemos más tensión para vacunar”, destaca. Y, aunque no ve mal que se permita la movilidad dentro de las comunidades, Hernández considera importante que ello no vaya “acompañado” de otras medidas que faciliten la “interacción social”.

Darias: “Más consenso que ruido”

Madrid lleva días advirtiendo de su oposición a la restricción a la movilidad y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que “el cierre de regiones enteras ha de ser siempre la última opción a tomar después de haberlo intentado todo” y ha denunciado la “terrible persecución política” que, a su juicio, ha sufrido esta región por su gestión de la pandemia. “Antes de cerrar que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y, una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola”, ha señalado Díaz Ayuso. La ministra de Sanidad, Carolina Daria, dijo el lunes que va “a luchar” para que Madrid se sume al consenso. Además, Darias aseguró que en el seno del Interterritorial hay “más consenso que ruido” y existe “conciencia colectiva entre todos los miembros de aprender de las experiencias vividas... y llegar al verano en las mejores condiciones”. Madrid, es, junto con las comunidades de Extremadura, Baleares y Canarias, las únicas que no están cerradas; de hecho, son cientos los madrileños que ya han reservado alojamientos rurales que forman parte de la asociación Turismo Norte Extremadura (Aturnex)para el puente de San José. | Europa Press