Cuatro alumnos de secundaria de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han resultado premiados en el primer Concurso Fotográfico de Canarias "Retrata la igualdad de género", convocado por la Delegación del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Mujer, según ha informado en una nota.

Las obras premiadas son 'Un pequeño paso', de Eduardo, del IES Agustín de Betancourt de Puerto de la Cruz (Tenerife); 'Más que palabras', de Manuel, alumno del IES Santiago Santana Díaz de Arucas (Gran Canaria); 'Nos peinamos, obra de Jean Carlo, del IES Blas Cabrera Felipe de Arrecife (Lanzarote) y 'We Can Do It', de María Leticia, del IES Puerto del Rosario (Fuerteventura).

La subdelegada del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, Teresa Mayans, ha entregado los premios este miércoles y ha agradecido la participación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional del archipiélago en una "una iniciativa de sensibilización que ha invitado al colectivo juvenil de Canarias a plasmar la igualdad a través de la imagen fotográfica".

"La implicación y participación de los más jóvenes es necesaria. Si conseguimos educar en igualdad hoy, estaremos colaborando con un futuro libre de violencia de género en el que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea real y efectiva en su plenitud", ha afirmado la subdelegada del Gobierno en Las Palmas.