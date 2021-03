La directora territorial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Marcela Posca, ha tenido que tomar decisiones definitorias para el curso de la pandemia y, además, ha sido la responsable de liderar un cambio en la estructura del servicio para poder adaptarlo a los tiempos actuales. Posca no ha sentido discriminación en su trabajo por su género, pero es consciente de que su caso es el de un mirlo blanco que debe ser extensible al resto de la sociedad.

Quizás la situación de la crisis de la Covid-19 hubiera sido distinta si la respuesta se hubiera configurado tan solo desde el punto de vista de los hombres. No lo sabremos. Pero lo que sí tiene claro Marcela Posca, directora territorial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), es que “las mujeres tienen una capacidad innata para afrontar los cambios y atender varias situaciones al mismo tiempo”, configurando una respuesta rápida y empática que, sin duda, ha sido un valor añadido durante este periodo de pandemia.

Como gestora de un sector tan masculinizado como el de la atención urgente y las ambulancias, la médico Marcela Posca aceptó el reto de acceder a este cargo en 2016. Durante su carrera ha tenido que lidiar con toda clase de emergencias en Canarias para la que había que responder de manera rápida, contundente y eficaz. Pero ninguna se puede comparar con la que ha tenido que enfrentar desde febrero de 2020.

“Lo primero que tuve fue incertidumbre, porque nunca me había enfrentado a una situación como aquella”, rememora la profesional que, con la perspectiva del tiempo, puede afirmar que “se gestionó muy bien”. Ella fue la encargada de liderar a un equipo humano para crear, de la nada, un pequeño hospital de campaña en las afueras de un hotel, en una experiencia que en su día “fue muy criticada”. “Tuve que hacer oídos sordos y continuar trabajando”, recuerda Posca, que en aquel momento, y gracias al apoyo de sus compañeros, sabía “que íbamos en buen camino; el necesario para parar la infección”. “Me sentí muy arropada”, insiste. Admite, sin embargo, que la situación pudo haber sido mucho peor, pues en aquel momento “no contábamos con una infraestructura sólida para poder hacer frente a un contagio masivo en el hotel”. Por suerte, no ocurrió y la experiencia ha servido de ayuda a otras regiones a la hora de configurar una respuesta a la expansión del coronavirus. Ahora, un año después, Posca está segura de que el escenario sería muy diferente dado que los recursos son los adecuados para hacer frente a una situación como aquella. “En el SUC nos hemos ido reinventando de forma rápida, y hemos tenido que adaptarnos para que los recursos que teníamos pudieran suplir las necesidades nuevas que iban surgiendo”, explica Posca. De hecho, en estos momentos el servicio ha cambiado y ha tenido que hacer tareas que jamás había desempeñado, como establecer puntos de cribado y recogida de muestras. Aunque Posca trabaja en un ámbito conformado fundamentalmente por mujeres –y cada vez más–, es consciente de que no todos los sectores han tenido la misma “permeabilidad”. “Se ha avanzado un montón y es la tendencia; pero quizás nos falta más presencia en cargos directivos”, insiste la directora del SUC.

Posca considera que las modificaciones legislativas aún no han sido suficientes como para establecer un cambio social, porque existe una mentalidad de base que se debería modificar para poder avanzar en la igualdad. “Aún se asume que la mujer es quien debe tener mayor carga doméstica, hacerse cargo de los hijos y los mayores o de las tareas del hogar”, señala. Pero si se quiere se puede, y ella es el ejemplo. “La maternidad no me ha afectado profesionalmente”, afirma Posca. No obstante asegura que el decidir aceptar ese puesto, unido a la maternidad y la familia, sí que ha generado que el tiempo que dedica a sí misma sea bastante menor.