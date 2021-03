Desde la declaración de la pandemia, en nuestro día a día hay varios productos que se han convertido en básicos y esenciales. El primero, la mascarilla, que se ha convertida en la pieza obligatoria y fundamental para defenderse del virus, y el segundo, el gel hidroalcohólico, que también es clave para mantener alejado al covid.

El segundo ha recibido un nuevo producto en Mercadona que arrasa por un módico precio de 3 euros. La cadena de supermercados asegura que su nuevo gel de la marca Deliplus es efectivo contra el coronavirus, y se vende en formato de 500 ml por la cantidad citada anteriormente.

La misma Mercadona asegura que basta con aplicar en las manos 2 ml y frotar durante 30 segundos, por toda la superficie, para tener una protección completa en esta vía que puede ser potencialmente contagiosa. Por otra parte, Mercadona también ha anunciado que venderá en sus tiendas mascarillas FFP2 en packs de tres unidades con 8 horas de duración y no reutilizables.