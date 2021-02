Olaya Salardón, secretaria de Organización e Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, demanda una mayor implicación de las administraciones para analizar los trazados de las carreteras, su volumen de circulación y el tipo de vehículos más habituales, con el objetivo de disponer de mejores vías de comunicación en función de los usuarios. Está convencida de que los medios de grabación de los servicios de seguridad constituyen una prueba del trabajo que se realiza, pero también una garantía para los derechos de los ciudadanos.

Ante episodios como el de la peligrosa persecución de hace varias semanas en Agüimes (Gran Canaria). ¿Qué medios materiales debería ofrecer la Guardia Civil para que los agentes de Tráfico puedan realizar un mejor y más eficaz servicio? La AUGC de Las Palmas ya pidió más medios de grabación.

Aunque la Agrupación de Tráfico tiene un protocolo de actuación ante estos hechos graves, que son un auténtico atentado a la seguridad de todos los ciudadanos, entendemos desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles que dicho procedimiento debiera completarse con una mayor presencia policial en las vías de comunicación. Las distintas administraciones deberían abordar con mayor ahínco un nuevo modelo policial que favoreciese esta vieja demanda de nuestra Asociación así como la dotación de medios de grabación, de barreamiento (elementos en el suelo para pinchar los neumáticos) e intercepción; sin olvidarnos de una mayor protección jurídica a los agentes intervinientes. Los citados medios de grabación facilitarían el registro de cualquier incidencia, constituyéndose así en prueba de trabajo y también como salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Pero una de estas necesidades básicas para que este tipo de servicios fuesen más eficaces y efectivos pasaría por la urgente necesidad de contar con vehículos acordes a las necesidades laborales. Es decir, adaptados a las características de las carreteras de las diferentes islas.

¿Cree que se hacen suficientes macrocontroles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?¿A que se debe que se hagan en fechas puntuales, como Carnavales?

Esta pregunta genera en un agente encargado de la seguridad vial una cierta controversia con respecto al sistema de puntos de verificación de alcohol y drogas a desarrollar. Nos podríamos plantear la siguiente duda al respecto: ¿Es más efectivo un gran dispositivo o varios de menor entidad distribuidos por distintas vías? En ocasiones, quizás, el macrocontrol esté más justificado o dirigido a grandes eventos o fiestas importantes, como los citados carnavales, donde se prevea un aumento de la circulación de vehículos y la posibilidad de que este ambiente festivo pueda influir en un mayor consumo de alcohol y drogas entre las personas que vayan a ponerse a los mandos de vehículos.

¿Se deben hacer más controles o son más impopulares?

No creo que esta sea una medida que termine con la siniestralidad en las carreteras y vías del Archipiélago. Creo que son fundamentales las campañas de concienciación, ya que se educa, informa y previene sobre uno de los principales factores de siniestralidad, como es el consumo de alcohol y drogas. Es básica la información; el ciudadano debe conocer las consecuencias y riesgos que entraña el incumplimiento de la normativa. La educación vial se debe llevar a los colegios.

¿Se divulgan muchos bulos e informaciones falsas sobre tráfico en las redes sociales?

Sí. Es un problema que viene afectando a numerosos ámbitos sociales, donde las redes sociales se han convertido en un buen rincón para bulos o fake news. La seguridad vial no podía ser menos y se han detectado bulos cíclicos, como los cuadros de descabelladas infracciones que no se corresponden con el Reglamento General de Circulación ni con la labor que los agentes de la Agrupación de Tráfico venimos desarrollando. Aquí me gustaría destacar también la falta de pudor y conciencia ciudadana de algunos usuarios de redes sociales, que, en un mal uso de las mismas, advierten en tiempo real de nuestra presencia en las vías de comunicación. Esta acción puede entorpecer la función policial de prevención y únicamente beneficia a aquellos que perturban con sus decisiones la seguridad vial del resto.

¿De qué manera se podría reducir la siniestralidad en estos tramos?¿Hace falta que las administraciones hagan obras, mejoren la señalética…?

Los puntos negros en las distintas vías canarias, más allá de reforzar nuestra presencia, necesitan de actuaciones técnicas de las distintas administraciones (Dirección General de Tráfico, Ministerio de Fomento, Cabildos), como en los trazados de esas vías, un estudio pormenorizado del volumen del tránsito y tipo de vehículos que circulan por el mismo, con la posibilidad de reforzar la señalización y diseño alternativo. El paso de nuestro país por distintas crisis económicas y ralentizaciones en el crecimiento también ha tenido un reflejo en el mantenimiento de las vías de comunicación, las cuales requieren de intervenciones en el pavimento, señalización y renovación de los sistemas de protección, como pueden ser barreras laterales metálicas o sistemas para cubrir los pasos de aguas en las cunetas.

¿Los investigadores de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico trabajan con suficientes medios para esclarecer accidentes graves?

Los Equipos de Atestados e Informes de Tráfico cuentan con buena formación y capacidad de trabajo, donde la profesionalidad y disposición para avanzar en las investigaciones de los siniestros viales son una premisa de cualquier buen agente de esta modalidad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. No obstante, en esta labor investigadora se echa en falta un compromiso serio de los responsables de las unidades para aumentar las plantillas, en las que no es extraño que se trabaje de forma unipersonal; un hándicap para los investigadores que se ven sobrecargados de trabajo. Sería necesaria también una apuesta por nuevos medios de trabajo, ofimática con programas de reconstrucción de siniestros y de medición con drones, fotogrametría y acelerómetros.