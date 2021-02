La Red Española de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS publica los primeros informes de evaluación de la eficacia y seguridad de la magnetoterapia estática, la dieta macrobiótica, el masaje tailandés y la sanación espiritual activa. Las conclusiones podrán ser empleadas por la ciudadanía para que tomen decisiones informadas y responsables sobre su salud.

El Ministerio de Sanidad ha concluido que las prácticas conocidas como magnetoterapia estática, la dieta macrobiótica, el masaje tailandés y la sanación espiritual activa, deben ser consideradas pseudoterapias, dado que no han demostrado tener soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y seguridad y, por tanto, no se recomienda su utilización con finalidad sanitaria. No se valora su utilización para finalidades no sanitarias.

Se trata de los cuatro primeros informes de evaluación de prácticas que se emiten como parte del Plan del Gobierno de España para la protección de la salud de las personas frente a las pseudoteriapias, en el que se incluye la realización y publicación de informes de evaluación de la evidencia científica de determinadas técnicas y procedimientos. Los informes están disponibles en la web www.conprueba.es y en https://redets.sanidad.gob.es/

Además de estos cuatro informes ya publicados, se dispone de la versión provisional de otros seis que están en el proceso de revisión externa. Junto a estos 10 informes, hay cerca de una veintena en desarrollo, referentes a otras tantas técnicas y prácticas.

Las técnicas que se analizan en los seis informes provisionales son la acupuntura para el dolor crónico no oncológico de origen musculoesquelético; la terapia floral; el yoga en condiciones clínicas seleccionadas; la musicoterapia en la reducción de ansiedad, estrés y depresión; la reflexología podal, además del método Pilates en condiciones clínicas seleccionadas.