El aumento de casos en Tenerife aboca a la isla a regresar al nivel de riesgo 2, después de estar apenas una semana en semáforo verde. El Ministerio de Sanidad, en su informe semanal, encuadró ayer a la isla en un nivel de riesgo medio, correspondiente al nivel 2 del semáforo canario y, mientras, el Gobierno de Canarias “no descarta” devolver a Tenerife a nivel 2 de alerta este mismo lunes, una vez culminen las restricciones impuestas para evitar contagios en carnavales, atendiendo a su situación de “estancamiento”, e incluso empeoramiento, de algunos indicadores en la isla. Si así fuera, los tinerfeños no se habrían beneficiado apenas del semáforo verde. No obstante, la decisión se ha decido postergar hasta el domingo, cuando el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, comparecerá previendo cambiar de nivel a otras islas. “No hemos variado lo esencial ni los niveles porque está vigente el conjunto de medidas de carnavales hasta el domingo por la noche”, afirmó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, en una comparecencia de prensa posterior al Consejo de.

En este sentido, Pérez adelantó que parece que hay “tendencias que se consolidan” lo suficiente como para cambiar los niveles de alerta. De esta manera, es probable que Gran Canaria reduzca su riesgo hasta el semáforo ámbar, el nivel 2; y que Fuerteventura y El Hierro pasen al color verde. La cosa no está tan clara en Tenerife pero, como señaló Pérez, en esta isla “subsisten motivos de preocupación” pues la situación es favorable “pero no acaba de consolidarse”. Pérez, indicó que, por este motivo, “nada está totalmente descartado”, en referencia a la posibilidad de regresar a nivel 2, sin apenas haberse beneficiado del 1. En todo caso el paso de fase dependerá de la evolución que tenga la isla hasta el domingo.

Por el momento, los datos no están siendo favorables. Se percibe un aumento de los positivos que ha venido ocurriendo desde hace poco más de una semana. Este lunes la diferencia de casos intrasemanal alcanzaba un 40%. Sin embargo, esa velocidad de los contagios se ha reducido durante los últimos días, dado que la diferencia es ahora de apenas el 15%. Otro indicador que está en una situación menos favorable es la ocupación de UCI, que alcanza el 11,8% y se encuadra en un nivel de riesgo medio.

Tenerife cuenta así con cuatro indicadores en riesgo medio (incidencia a 14 y 7 días en población general, trazabilidad y ocupación de UCI), lo que concuerda con una imposición de medidas del semáforo amarillo según los criterios acordados en octubre entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. “No hay una caída en ese conjunto de indicadores, y es lo que podría llevarnos a tomar una decisión”, destacó Pérez, que recordó que “ninguna de las medidas debe valorarse por sí sola”. Asimismo, señaló que la razón por la que han variado los casos y ha empeorado levemente la situación es un misterio del que han emanado muchas hipótesis pero ninguna certeza. “Nos lo preguntamos continuamente”, sentenció.

En caso de volver a semáforo amarillo –desde el viernes pasado Tenerife está en nivel 1–, la isla mantendrá las reuniones de seis personas, el toque de queda se retrasará a las 23:00 horas y no se podrán celebrar eventos multitudinarios de carácter ocasional, esporádico o no programado ni aunque se tenga autorización. En lo que se refiere a la restauración, podrán abrir las barras, pero volverán a reducir las terrazas al 75% de aforo y los interiores al 50% –es del 100% y del 75% ,respectivamente en nivel 1–. Los eventos deportivos tampoco se podrán celebrar, después de esta semana en la que se habían liberalizado y tampoco podrán hacerse mercadillos de carácter esporádico.

La reunión de Consejo de Gobierno, a pesar de no cambiar a ninguna isla de nivel, sí que acordó realizar algunas modificaciones en la normativa actual. Aunque Pérez no entró en detalles, afirmó que afectará a la situación en spas y saunas, al régimen de entregas a domicilio de productos que no sea comida preparada y a la recogida de servicios de alimentación en coche, métodos de consumo populares en algunos establecimientos de comida rápida.