El Gobierno de Canarias "no descarta" devolver a Tenerife a nivel 2, sin siquiera haber probado aún con libertad absoluta del nivel 1. Canarias va a postergar hasta el domingo la decisión de pasar a las islas de nivel. Así lo ha afirmado Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, debido a que las Islas están afectadas por las medidas específicas impuestas para doblegar la curva durante los Carnavales.

No obstante, Pérez adelantó que parece que hay “tendencias que se consolidan” lo suficiente como para cambiar los niveles de alerta en algunas islas. Así, es probable que Gran Canaria reduzca su nivel hasta el semáforo ámbar, el nivel 2; que Fuerteventura y El Hierro pasen a nivel 1.

Respecto a Lanzarote, la Consejería de Sanidad no concibe cambios en la situación de la isla como para que haya una rebaja de niveles en los próximos días, por lo que se quedaría en el nivel máximo de alerta, el 4. Por su parte, Tenerife se encuentra en la cuerda floja y no se descarta que pueda volver a nivel 2. “En Tenerife subsisten motivos de preocupación, la situación es favorable pero no acaba de consolidarse”, señaló Pérez, que indicó que, “nada está totalmente descartado” pero indicó que todo depende de la evolución en la isla hasta el domingo.

En cualquier caso, los cambios se conocerán el próximo domingo, cuando se tiene previsto una comparecencia del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. En el Consejo de Gobierno celebrado hoy también se han acordado realizar algunas correcciones técnicas al paquete general de medidas para combatir la pandemia de coronavirus.

Buen ritmo

Canarias está en la mejor posición respecto al aprovechamiento y la velocidad a la que se produce la vacunación. “Vacunamos a mucha velocidad y llegamos a más gente”, ha indicado el consejero. La media de vacunación de la población diana en España se sitúa en un 2,36% y en Canarias alcanza el 3,58%. En estos momentos, se está vacunando a los grandes dependientes y en las próximas semanas se continuará con las personas mayores de 80 años que podrán acudir a sus centros de salud a vacunarse.