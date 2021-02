El consejero y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha señalado este jueves que "no se han adoptado cambios en los niveles de alerta" sobre las restricciones para evitar la propagación de la Covid-19 en las ocho islas dentro de las decisiones adoptadas en la reunión del Consejo de Gobierno, aunque se ha acordado introducir "algunos" cambios en las restricciones que mantiene en Canarias para luchar contra la expansión del coronavirus. Pérez manifestó que "no se ha alterado en lo esencial", si bien probablemente mañana, viernes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) recoja esos cambios que están centrados en algunas medidas respecto a los spa y las saunas, así como en el régimen de entrada a domicilio de productos que no sean comida preparada o sobre la recogida del servicio de alimentación en coches.

Pérez ha señalado que se ha decidido no hacer cambios en los niveles de riesgo porque "están vigentes las medidas que se adoptaron la semana pasada para los días de las fiestas de Carnaval y que se mantendrán vigentes hasta el próximo domingo". No obstante, el consejero portavoz avanzó que "se cambiarían los niveles en las ocho Islas después de que se observen los datos y comprobar que se confirman algunas tendencias que ya se están observando". "Es muy probable que el domingo se ordenen cambios de niveles que entrarán en vigor ya el lunes".

En este sentido, y según los datos que observa la Consejería de Sanidad, "es muy probable" que Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro "reduzcan la intensidad de las restricciones" y baje de nivel el próximo lunes, mientras que Tenerife es muy probable que pase del nivel 1 al nivel 2 ya que "se observan ciertos datos que preocupan". En Lanzarote no se han producido cambios que permitan pensar que baje del nivel 4 al 3, en los próximos días.

"Algo ocurre en Tenerife que impide que lo que es una una línea descendente siga descendiendo"

El consejero afirmó que en Tenerife "subsisten algunos motivos de preocupación". La situación en Tenerife, en comparación con el resto del país, es "relativamente favorable, pero no termina de consolidarse". "Algo ocurre en Tenerife que impide que lo que es una una línea descendente siga descendiendo", por lo que señaló que el Gobierno "hará los cambios que tenga que hacer y que estén plenamente justificados".

En este sentido destacó que hay índices que "son sumamente preocupantes" como es "la ocupación de las camas UCI en la isla de Tenerife", refirió el portavoz.

Julio Pérez aseveró que para el Gobierno "es muy importante que las tendencias que se confirman en los datos, se consolidan". Así, el domingo próximo será el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien comparezca para exponer los cambios de niveles que "probablemente" se establezcan a partir del lunes.

El consejero portavoz también informó sobre el ritmo de vacunación contra la Covid-19 en Canarias para informar de que "casi" 50.000 personas están ya "inmunizadas" o "vacunadas". "Esto supone que Canarias ha mejorado su velocidad y ha aprovechado las dosis, estando por encima de la media nacional en lo que ritmo de vacunación se refiere". Así, Pérez señaló que en el conjunto de España la población diana vacunada -70% de la población mayor de 16 años- se sitúa en el 2,36%, mientras que en Canarias es del 3,58%, aunque el consejero advirtió de que "es probable que este jueves estemos por encima de esta cifra porque los datos son del miércoles".

"Buen ritmo en la vacunación"

"Vamos bien en el ritmo de vacunación, que siempre están relacionados con el ritmo de los suministros de vacunas que nos llegan" y recordó que "ya se ha vacunado al 100% del grupo 1 -que son los residentes y trabajadores de los centros y residencias de mayores- y estamos prácticamente al 100% de la vacunación del grupo 2 y 3, -personal sanitario-, que son casi 38.000 personas".

Ahora comenzará a vacunarse al grupo 4 -grandes dependientes y sus cuidadores-, un grupo formado por unas 25.000 personas y cuyo proceso de vacunación "será más complejo", para posteriormente iniciar la vacunación de las personas mayores de 80 años -unas 90.000 personas-, "que se vacunarían en sus centros de salud, una vez que reciban el aviso para la administración de sus dosis". Por último, en referencia a este asunto, Pérez informó de que se han recibido 114.000 dosis y se han administrado 108.000.