Un total de 6,4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Es el montante total que el turismo internacional que viaja hasta Canarias emite en todo un año, y solo contabilizando lo que gasta durante el vuelo. Estos 6,4 millones de toneladas de CO2 son equivalentes a lo que contaminaría un coche que condujera 575.000 veces alrededor de la Tierra, pero también a nada menos que la mitad de las emisiones que realiza anualmente toda la industria en Canarias. Esta cantidad de emisiones generadas por los vuelos de ida y vuelta del turismo internacional podría, de hecho, llegar a representar el 31% de las emisiones derivadas del tráfico aéreo en toda España.

La situación no es baladí, pues la huella de carbono que están provocando los ingleses, alemanes, rusos y demás turistas internacionales que desean pasar una feliz estancia en Canarias, está por encima de lo que emite la generación eléctrica –principal emisor en las Islas– y los procesos industriales de Canarias. Pero es que el montante es tan ingente que podría estar representando entre 2% y el 3% de todas las emisiones provocadas por el tráfico aéreo en Europa y hasta un 1% de las que esta actividad genera a nivel mundial.

Así lo plasma un nuevo artículo científico de la Universitaria, Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), publicado en la revista Sustainability y titulado Tourism, Transport and Climate Change: The Carbon Footprint of Internaional Air Traffic on Islands, donde los investigadores tratan de advertir del daño que genera esta actividad y de la necesidad de realizar acciones destinadas a reducir el tráfico aéreo en el mundo, y más en unas islas tan frágiles como Canarias, cuya conectividad y sustento económico depende únicamente de lo que llegue a través del aire.

El turismo mueve la economía mundial, pero también destruye el planeta. Se estima que la huella de carbono del turismo representa el 8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Además, las previsiones muestran que se trata de un sector en permanente crecimiento. La demanda de vuelos va a incrementarse entre un 3,7% y un 5,5% anualmente en las próximas décadas, lo que podría suponer que para 2039, los pasajeros transportados en todo el mundo se podrían multiplicar por dos, es decir, por encima de los 8.000 millones anuales –actualmente son 1.400 millones–, lo que podría representar un peligro mayor en las próximas décadas de no ponerle coto. Las energías limpias y biocombustibles están muy lejos de ser una realidad a medio plazo, por lo que los investigadores sugieren que, ante estos asoladores datos, es hora de tomar conciencia y proponer otras acciones de mitigación, como la imposición de tasas.

“Aunque lo hemos planteado en Canarias, los resultados son extensibles a todas las islas del mundo, pues la mayoría cuenta con un turismo muy desarrollado”, explica el geógrafo y coautor del artículo, Pedro Dorta. El investigador señala, no obstante, que el de Canarias es un caso interesante, pues recibe cada año aproximadamente 13,5 millones de turistas, convirtiéndose así en una de las regiones archipielágicas que más visitantes extranjeros recibe.

Viajes de 3.000 kilómetros

Además, es una de las más alejadas del continente, casi 3.000 kilómetros separan las islas de los países emisores, lo que provoca que la huella de carbono de cada turista que llega a las Islas se el doble que los que prefieren pasar sus vacaciones en Baleares. “El impacto medio por turista es de media tonelada (0,48 toneladas)”, explica Dorta, que recuerda que en el caso del otro archipiélago español, la cifra es solo de 0,26 toneladas. No obstante, la huella de carbono de ese turista puede ser incluso mayor, pues varía dependiendo del lugar desde el que nos visiten. Los rusos, los escandinavos y los suecos, por su lejanía con Canarias serían los que ostentarían el récord de emisiones por turista, 0,60 toneladas de dióxido de carbono en un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, son los que provienen de Reino Unido y Alemania los que representan dos tercios del total de emisiones del tráfico aéreo internacional, debido a su gran afluencia a las Islas.

Cuando se comparan estos datos, por ejemplo, en países como Banjul, en Gambia, resulta que “un viaje en avión hasta Canarias emite más que lo que haría un gambiano en el transcurso de un año”, afirma Dorta. “Con esto también demostramos que existe una enorme desigualdad en el mundo”, indica el investigador. No es de extrañar pues tan solo entre el 2% y el 4% de la población mundial puede permitirse el lujo de viajar a otros países durante el año. En este estudio los investigadores han decidido contabilizar tan solo la huella de carbono de los turistas internacionales, porque la afluencia de los nacionales, unida a la cercanía, hace que sea irrisoria en comparación.

El impacto medio por turista es de media tonelada, el doble de la huella de carbono que deja en Baleares

Lo destacable de toda esta situación es que aún “ siendo un foco emisor de CO2 muy importante a nivel y creciendo al ritmo que lo hace, la aviación no cuenta con ningún tipo regulación”, como señala el geógrafo, que recuerda que, de momento, el uso de una energía más limpia está lejos de convertirse en realidad. “En la mitigación siempre se trata de cambiar la fuente de energía, y a veces no se trata de eso, sino de cambiar nuestra manera de vivir”.

La reflexión también se puede extrapolar a las Islas, dado que “es probable” que sea la región española en la que el turismo aéreo internacional supusiera el mayor porcentaje de emisiones de carbono, en el caso de que se le computaran las emisiones de esta actividad concreta. En este sentido, vuelve a ponerse sobre la palestra la conveniencia de mantener como fuente principal de ingresos un modelo económico tan frágil como el turismo de cara a los distintos efectos del cambio climático. En Canarias esta actividad representa más de la mitad del producto interior bruto y durante la pandemia de Covid-19 ha mostrado sus mayores debilidades. En todo caso, Dorta insiste en que este estudio no se ha llevado a cabo para “tratar de atacar a ningún sector”, pero considera que “es necesario reflexionar” con los datos en la mano. A través de casi una veintena de páginas en las que se exponen cientos de cifras sobre el impacto que esta actividad está teniendo sobre el planeta, el estudio invita a reflexionar sobre si el turismo masivo puede convivir con la sostenibilidad del planeta. “El impacto ambiental es terrible, es hora de empezarnos a plantear el vivir con menos”.