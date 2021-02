Margarita del Val trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En los últimos meses se le ha podido ver, escuchar y leer en multitud de medios de comunicación hablando, desde el conocimiento, de la pandemia. Días atrás participó en una videoconferencia organizada por la Fundación Ibercaja en la que explicó el funcionamiento de las vacunas. Entre sus reflexiones destaca una advertencia. “Todos –avisa la investigadora– estamos haciendo un esfuerzo pero hay que saber que es de larga duración”.

Parece que el proceso de vacunación en Israel está dando resultados. Al ritmo que llevamos en España, ¿cuándo comenzaremos a notar resultados aquí?

Nos va a llevar bastante tiempo. Las personas que están en residencias en España representan un porcentaje mínimo de toda la población española mayor de 65 años. Estamos acabando de vacunar en los geriátricos y todavía nos quedan muchos grupos de edad vulnerables. Tenemos mucho camino por recorrer.

El Gobierno insiste en que en verano habrá un 70% de la población española vacunada. ¿Cree usted que esto es posible?

Yo no tengo la información que tiene el Gobierno sobre cuántas dosis se van a recibir, que es lo que nos limita. Así que ni idea. Pero de todas formas mi diana no es vacunar al 70% de la población, eso debería ocurrir cuando tuviéramos una vacuna que pueda proporcionar inmunidad colectiva. Las vacunas actuales no han demostrado esto.

¿No?

En los ensayos con animales, cuando se les ha inyectado una de las vacunas que están ahora aprobadas y después se les ha infectado con el virus, ninguna evitaba que el virus se multiplicara en la nasofaringe. ¿Qué quiere decir eso? Que si ocurre lo mismo en las personas los que se vacunen no enfermarán pero serían asintomáticos contagiosos. Hasta que no tengamos una vacuna que sepamos que bloquea la transmisión, el objetivo no debe ser vacunar al 60 o al 70% de la población. Los objetivos prioritarios deben ser dos: saber si las vacunas que tenemos cortan la transmisión del virus; y vacunar al 100% de los grupos de riesgo. Y eso se ya notará como la noche y el día.

¿Está de acuerdo usted con la estrategia de vacunación que se está siguiendo en España? Hay expertos que dicen que sería más efectivo vacunar a municipios enteros para conseguir inmunizar a una población completa.

Estoy absolutamente de acuerdo con los protocolos y con la priorización que se ha hecho en España. Eso que dicen algunos virólogos solo tendría sentido si esas personas se quedan en el municipio y yo no conozco ningún municipio de España en el que la gente se vaya a quedar confinada sin salir. Esa estrategia no la veo. En nuestro país los fallecidos por covid menores de 65 años son uno de cada 20. Por lo tanto, la estrategia debe ser vacunar a los grupos de riesgo, a los que fallecen. Y a los sanitarios para evitar que enfermen y que no haya una bajada en la capacidad asistencial y de curar.

¿Qué posibilidades hay de que lo recorrido hasta ahora no sirva para nada por la aparición de nuevas variantes de este coronavirus?

Creo que pocas. Las variantes del virus pueden surgir porque la mutación ofrezca alguna ventaja para el virus y una sería que se pueda transmitir mejor. Por eso surgen variantes que se expanden mejor. Pero si el virus se transmite también entre las personas que han pasado ya la covid y es probable que se transmita entre las personas vacunadas entonces para el virus las vacunas no son una barrera. No hay nada que favorezca mutaciones que hagan que el virus se vuelva totalmente resistente a las vacunas.

En Sudáfrica llegaron a parar la campaña de vacunación por la nueva variante.

Sí, y no lo entiendo. Creo que ha pasado lo mismo que pasó en Israel cuando se llevaron las manos a la cabeza porque dijeron que las vacunas no estaban protegiendo. Cuando se inmuniza a la población hay que esperar más tiempo. Los efectos no se notan al instante. En Israel ahora están encantados.

¿Vamos a tener una vacuna española contra el covid?

España tiene una capacidad científica muy buena y los virólogos españoles son muy buenos, y yo ahí me meto. Pero la investigación aquí tiene poca dotación.

Pero ahora se han puesto los medios, ¿no?

Pero la investigación no se improvisa. No puede haber resultados al instante solo diciendo que vas a poner dinero para que 300 científicos trabajen en cualquiera de las vacunas españolas. Y sí, en el CSIC hay tres vacunas en investigación y hay más en otros organismos públicos españoles pero no tenemos los edificios ni los laboratorios para ir más rápido. Esto no se improvisa. Necesariamente vamos más despacio que el resto.

¿Nos podemos fiar de la vacuna rusa?

Si se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento yo me fío. Seguro. Porque la evaluación que hacen la conozco y es muy rigurosa. Pero luego está la diplomacia. Si las vacunas no se fabrican en el territorio de la Unión Europea, en principio, la Agencia Europea del Medicamento no considera autorizar una vacuna, pero no por su eficacia.

¿Hacen falta tantas vacunas tan distintas?

Tienen que entrar muchas vacunas de segunda y tercera generación. Y en España podemos contribuir con prototipos de buenísima calidad. Las vacunas que tenemos ahora son las primeras, las más rápidas, pero no son necesariamente las mejores. Y eso que para ser de primera generación están saliendo muy buenas. Necesitamos más y mejores.

¿Se siente cómoda con la exposición mediática?

No es lo que busco ni es mi ambición en la vida. Pero mientras pueda explicar cosas que la gente quiera entender lo seguiré haciendo. Mi sitio es el laboratorio, desde luego.

Se habrá hartado de la pregunta pero, ¿hay forma de saber cuándo va a acabar la pandemia?

Todavía no sabemos muchas cosas. Esto es un maratón. Vamos a reservar fuerzas. Con la vacuna ahora tenemos mucha más esperanza. No contra cualquier enfermedad infecciosa somos capaces de crear una vacuna.

Además de la vacuna, ¿qué más falta entonces?

Cuando sepamos que las vacunas, además de proteger a cada persona vacunada protegen al conjunto de la población, entonces podremos saber cuándo va a acabar. El problema de este virus es su transmisión silenciosa y si creamos una falsa seguridad con las vacunas nos podemos encontrar con una bolsa enorme de contagiados asintomáticos mucho más grande que puede seguir transmitiendo el covid.

Todos estamos ya muy saturados, ¿usted también?

Desde el principio me planteé que estos iban a ser los años, en plural, de la pandemia. Todos estamos haciendo un esfuerzo fuerte pero hay que saber que este esfuerzo es de larga duración. Y hay que racionar la energía para que dure.