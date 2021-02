Tras 21 días sin constatar ni un nuevo caso de coronavirus, La Gomera ha dejado su privilegiada posición al constatar dos positivos de Covid-19 en el día de ayer. El último día en el que esta isla había diagnosticado un positivo fue el 22 de enero, después de aumentar su incidencia poco antes de las Navidades. Un brote unas semanas antes de imponer las restricciones para este periodo en todo el Archipiélago, la pequeña isla llegó a acumular 50 casos activos, lo que obligó a la Consejería de Sanidad a decretar medidas concretas –de nivel 2– para esta isla durante el periodo navideño. Hoy, tras casi un mes de calma, La Gomera vuelve a recordar el mal sueño que significa vivir en medio de una pandemia.

Los migrantes disparan los casos.

Mientras, ayer en El Hierro se despertaron con una cantidad de casos activos jamás visto hasta la fecha. La isla contaba ayer con 104 casos activos que aumentaron supinamente en tan solo un día. Sin embargo, el 80% de estos nuevos positivos están relacionados con la llegada de migrantes a El Hierro. Concretamente, de los 205 casos de coronavirus que se detectaron ayer en todo el Archipiélago, 44 se diagnosticaron en este grupo de personas. Sumados a los 39 que se habían hallado el día anterior, los positivos debido a la migración en esta isla ascienden a 83. Estas personas, según establece el protocolo, están siguiendo el aislamiento prescrito, por lo que no suponen un riesgo para la transmisión comunitaria del coronavirus. Por este motivo, aunque los datos consten en la estadística oficial, no se tendrán en cuenta a la hora de analizar los parámetros que determinan la actualización de los niveles de alerta de cada una de las islas, por lo que no afectarán a un cambio de nivel en la alerta en la isla.

Seis fallecidos.

En el día de ayer se produjo el fallecimiento de seis personas en Canarias, la cifra más alta de todo febrero. De los afectados, dos han sido mujeres de 75 y 84 años y otros dos varones de 63 y 88 años en Gran Canaria. También ha fallecido un varón de 57 años en Tenerife y una mujer de 72 años en Lanzarote. Según explica la Consejería de Sanidad, todos permanecían ingresados, padecían patologías previas y habían experimentado un empeoramiento clínico. Además, cinco de los seis fallecidos estaban asociados a brotes familiares. En los hospitales de Canarias permanecen ingresados 372 personas, por lo que se mantiene la rebaja de la presión asistencial, que se ha venido viendo los últimos días. De ellas, 75 se mantienen ingresadas en la unidad de críticos.

La cifra más baja.

Si no hubiera sido por los positivos en migrantes, la cifra de nuevos casos ayer hubiera sido la más baja desde el 3 de enero. Por islas, Tenerife sumó 43 nuevos casos de coronavirus, aumentando su curva epidemiológica hasta los 2.129 casos activos. Gran Canaria, por su parte, sumó 85 casos de coronavirus, también incrementando su curva de casos activos hasta los 3.852. Lanzarote sumó 18 nuevos casos y desciende hasta 589 activos; Fuerteventura tiene 6 más y 117 activos. La Palma suma seis casos y 34 activos; La Gomera suma dos casos nuevos por lo que activos alcanzan los 2. Por su parte, en El Hierro, tras sumar 84 casos, sus activos aumentan hasta 104.