Cuando el sistema inmune se enfrenta por primera vez al SARS-CoV-2 es capaz de reconocer de manera prácticamente infalible a la proteína que alberga en su interior, acoplada a su código genético (ARN). El reconocimiento y la especifidad de la respuesta para esa región proteíca, lo que se denomina proteína N, puede llegar a ser de hasta un 80%. Sin embargo, la respuesta empieza a flaquear cuando el ejército de glóbulos blancos tiene que identificar a las proteínas con las que el virus se acopla a las células humanas (proteína S) y llega a ser muy deficiente cuando tratan de identificar a la cubierta proteíca del virus (proteínas M), al que apenas son capaces de reconocer en caso de amenaza.

Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado recientemente un grupo de investigación del Hospital Universitario de Canarias (HUC), que ha descrito las respuestas del sistema inmunitario a las distintas partes de la partícula viral una vez cursa la infección. Esta información proporciona claves relevantes respecto a qué regiones del virus se deben utilizar en los test de anticuerpos para identificar que un paciente se ha infectado y curado de la Covid-19 o para mejorar el desempeño de las vacunas en un futuro.

En este trabajo, titulado The Nucleocapsid protein triggers the main humoral immune response in Covid-19 patients publicado recientemente en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, se determinó que los anticuerpos de pacientes Covid-19 reconocían fundamentalmente la proteína N, en menor medida la proteína S y muy poco la proteína M. El trabajo fue liderado por Raimundo Freire, investigador de la Unidad de Investigación del HUC, en colaboración con el grupo de la investigadora Veronique Smits y realizado por miembros de ambos equipos de investigación en concreto, Esperanza Hernández, Cristina Paz, Elisa Cabrera, Juan Ramón Hernández, Yeray Hernández y David Gillespie. Además, participaron en el estudio Eduardo Salido, jefe del servicio de Anatomía Patológica y Miriam Hernández, médico del servicio de Microbiología y Control de la Infección del centro.

Cabe recordar que el virus infecta nuestro organismo en forma de partícula viral, que está formada por varias proteínas llamadas estructurales, una membrana y su material genético, que es ARN. Una vez entra en la célula, el ARN viral es capaz de producir otras proteínas que facilitan la expansión del ARN dentro de la célula y también las proteínas estructurales para formar nuevos virus.

Los anticuerpos que se desarrollaban contra la proteína N correspondían a varias zonas de la proteína. En el caso de la proteína S, –la llave de acceso al virus–, la reacción general fue peor aunque se observó un buen desempeño en la zona central de la proteína. Concretamente en la región comprendida entre los aminoácidos 300 al 685, de una proteína de más de 1200 piezas o aminoácidos. De hecho, los investigadores descubrieron que ese fragmento central se detecta en el 60% de los pacientes, frente al de la proteína N, que se detecta en un 80% de ellos.

Para Raimundo Freire, el último firmante del artículo e investigador del HUC, esto podría estar pasando porque el virus es capaz de “pintar” la proteína S o enmascarar esta región con modificaciones para hacerse menos perceptible para el sistema inmune. “Pinta la proteína S con azúcares”, explica el investigador, que señala que esta circunstancia podría estar haciéndolo irreconocible para generar anticuerpos contra ella. Para el caso de la alta respuesta inmune contra la proteína N, el investigador considera que “una vez el virus infecta a la célula, la rompe y podría exponser así la proteína N, que sería reconocida mejor por el sistema inmune”, indica Freire.

Defensa específica

En este caso, el sistema inmune es tan efectivo que es capaz de crear una defensa específica para parte de la proteína o para toda en su totalidad. Todo depende de la personas que tenga que defenderse de este nuevo patógeno, hasta ahora desconocido para su glóbulos blancos. Dado que la proteína S es importante para la infección viral, muchas de las vacunas actuales se basan en la expresión de esta proteína. Por esta razón, el estudio sugiere que esta región específica podría aportar información en el diseño de posibles vacunas futuras. Esta investigación también permite elegir mejor la región del virus que se utiliza para indicar que un paciente ha atravesado la enfermedad. “Al principio estos test de antigenicidad o test de anticuerpos se basaban en la proteína S, y han cambiado a usar más la N, pero nuestro estudio sugiero que se debería coger la proteína entera y no solo algún trozo concreto”, señala Freire, argumentando que hay pacientes que desarrollan inmunidad a una región concreta y otros lo hacen a la proteína entera.