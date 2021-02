La inmunoterapia, que actúa sobre el sistema inmunitario del paciente, es hoy por hoy lo más revolucionario en el tratamiento del cáncer. Y una de las más avanzadas es la llamada la terapia celular CAR-T, que consiste en modificar genéticamente los linfocitos T (unas células del sistema inmunitario), tras extraerle sangre al enfermo, para que actúen contra la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma de linfocitos B.

Ayer, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) aprobó la primera terapia CAR-T de origen público, sin ánimo de lucro, desarrollada íntegramente en el Hospital Clínic de Barcelona, llamada CAR-T ARI-0001. El Ministerio de Sanidad ya financiaba desde 2019 dos CAR-T comerciales de dos farmacéuticas, pero esta es la primera pública en el mundo.

La inmunoterapia del Hospital Clínic ha sido financiada con ayudas públicas, becas y el Proyecto Ari de este centro hospitalario, cuya protagonista, Ariana Benedé, fallecida en el 2016, se movilizó para hacer posible en España el tratamiento CAR-T, que por aquel entonces solo estaba disponible en EEUU. Hace ocho años, solo Estados Unidos y China tenían tratamientos CAR-T. Ahora España tiene tres y uno de ellos es público.

El término CAR responde a las siglas inglesas de Receptor de Antígeno Quimérico. Cuando esta terapia, como es el caso, se lleva a cabo en los linfocitos T (que están en la sangre), entonces pasa a denominarse CAR-T.

La CAR-T del Clínic es la primera fabricada íntegramente en Europa que es aprobada por una agencia reguladora y está indicada para adultos mayores de 25 años con leucemia linfoblástica aguda en estado avanzado. También es la primera en el mundo de origen académico: no tiene una empresa farmacéutica detrás. Los investigadores comenzaron a desarrollarla en 2011 y el ensayo clínico arrancó en 2017 con la participación de unos 58 pacientes. También el Hospital Sant Joan de Déu ha participado en este ensayo clínico, con 11 niños.

La última opción

El Clínic aspira ahora a que su inmunoterapia sea aprobada por la Agencia Europea y esté disponible en todo el continente. España diagnostica al año unos 100 adultos con leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que de hecho es más común en menores. Las CAR-T están indicadas en personas que “ya no tienen otra opción”, como “tratamiento de última línea” cuando ya se han agotado otras terapias como la quimio o el trasplante de médula. “La efectividad de esta CAR-T es de un 50%. Es mucho, porque los tratamientos de última línea no suelen superar el 10%”, explica Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología del Clínic de Barcelona. Este centro hospitalario trabaja en otra terapia CAR-T, la Ari 2, para pacientes con mieloma múltiple, para que el hoy por hoy no hay cura.

Los buenos resultados abren la puerta a utilizar la inmunoterapia en otros cánceres. “Uno de los más frecuentes es el cáncer de pulmón. La inmunoterapia, que ya se aplica antes de la cirugía, está teniendo unos resultados espectaculares en este tumor”, concluye el responsable de Inmunología.

Cambio de paradigma

El anuncio de la Agencia Española del Medicamento pone de nuevo el foco en el lugar destacado que la inmunoterapia está tomando en la erradicación del cáncer. Es “un cambio importantísimo” en el tratamiento de esta enfermedad desde hace una década, en palabras de Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología del Clínic. Desde 2019, el Ministerio de Sanidad financia dos terapias CAR-T de las farmacéuticas Novartis y Gilead. El Estado paga unos 320.000 euros por cada paciente que las necesita. “La aprobación de la Aemps abre una opción a reducir costes para el sistema público de salud. Las CAR-T son de los productos más caros que existen”, explicó Juan. “Aún se está negociando el precio de esta CAR-T pública, pero será, como mínimo, una tercera parte más barata [que las de las farmacéuticas]”, añadió. Y, además de ser más barata, esta CAR-T, al ser desarrollada en el hospital, permite una “preparación más rápida”, en “unos días”, y “una adecuación del fármaco a cada paciente”, según destacó el hematólogo Álvaro Urbano.