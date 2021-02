El Ejecutivo canario estudiará hoy, durante la celebración del Consejo de Gobierno, el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública para decidir si las islas que se encuentran en niveles 2, 3 y 4 de alerta por covid pueden pasar a un grado más favorable. Sin embargo, la previsión del Gobierno que lidera Ángel Víctor Torres es mantener las restricciones establecidas al menos todo el fin de semana, aunque podrán extenderse hasta el próximo jueves, 18 de febrero, por precaución.

Lo cierto es que en el transcurso de los últimos días, diferentes expertos se han pronunciado sobre el peligro que puede representar el hecho de que se produzca una actualización de las medidas de contención antes del puente de Carnaval que se celebra en la capital grancanaria el próximo martes. Entre ellos, algunos de los miembros del Comité Científico que asesora al Ejecutivo regional en el manejo de esta crisis sanitaria.

De hecho, el catedrático Antonio Sierra manifestó el pasado lunes que, si bien es cierto que la evolución de la pandemia en el conjunto del Archipiélago es favorable, “habría que esperar a que pasen los días de Carnaval para descender niveles”.

Y es que, a pesar de que las celebraciones están canceladas, el integrante de la agrupación de expertos y catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) cree que la tradición del Carnaval tiene mucho peso en las Islas “y pueden producirse comportamientos irresponsables que pasarán factura”.

Por su parte, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y portavoz del citado Comité, Luis Serra Majem, aseguró ese mismo día que, si se confirma la mejora de los indicadores en Gran Canaria y en Lanzarote, “no sería preocupante descender los niveles de alerta porque las fases 2 y 3 son muy restrictivas ”.

No obstante, ayer, la reflexión compartida por los miembros del grupo, que han intercambiado sus diferentes puntos de vista a través de las redes sociales, pasó por que la reducción de niveles no debe entrar en vigor el próximo lunes, sino el martes, para “salvar el escollo del Carnaval, que puede aumentar los brotes”. Especialmente la noche del lunes, que es la que más riesgos presenta por las fiestas privadas que se puedan organizar. “Mantener los toques de queda ayuda a contener esas posibles fiestas”, recalcó Serra Majem, quien añadió que, al ser el martes día festivo, la repercusión en muchos negocios será menor porque no abren al público.

El portavoz resaltó además que se observa una tendencia “muy positiva” en la comunidad autónoma, aunque la presión asistencial sigue siendo aún “muy importante en Lanzarote y significativa en Gran Canaria”, por lo que es evidente que los pasos siguientes están en la dirección de bajar de fase.

También, el experto quiso poner en valor que el comportamiento de la curva de contagios en estas últimas semanas ha demostrado que las medidas restrictivas que se adoptan para las distintas islas funcionan.

Discrepancias con la vacunación

El especialista en Neumología y diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Sanidad, Miguel Ángel Ponce, acusó en la jornada de ayer al Gobierno de Canarias de “anteponer su sectarismo político a la vacunación de los canarios, poniendo en riesgo así el objetivo de tener inmunizada al 70% de la población en el menor tiempo posible”. Ponce defendió una iniciativa en el Pleno del Parlamento para optimizar y clarificar la estrategia de vacunación e instó a Sanidad a completar este plan “con un cronograma más preciso y detallando los recursos humanos y lugares que harán falta para completar las siguientes fases”. Sin embargo, lamentó el voto en contra de los partidos que apoyan al Gobierno. También, alertó de que la batalla contra el virus no está ganada y reclamó que no se rebajen las restricciones “a las puertas de los Carnavales”.