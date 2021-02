La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) considera que se debe dar prioridad en la vacunación a las personas que padecen síndrome de Down u obesidad mórbida, además de a los mayores de 70 años, quienes consideran que tienen más riesgo al contraer la Covid-19. Así lo han consensuado los expertos españoles y plasmado en el documento Priorización de Vacunación frente a SARS-CoV-2 en Adultos con Condiciones de Riesgo, que vendría a añadir un método nuevo de priorización de la vacunación y que, si fuera a estimarse, modificaría el protocolo actual, dado que no tiene previsto elegir los grupos vacunales con tal detalle. De hecho, según el Plan Operativo para la Implantación de la Estrategia de Vacunación Covid-10 en Canarias, que sigue las directrices del Ministerio de Sanidad, el próximo grupo a vacunar –tras los grandes dependientes– serán unas 70.073 personas mayores de 80 años y los trabajadores esenciales. No será hasta el grupo 7 y 8 cuando se vacune a los mayores de 70 y 60. Y, con relación al turno de los pacientes con patologías crónicas, este no llegará hasta la siguiente fase, la III.

Este documento aparece en un contexto como el actual de dosis muy limitadas y tiene como objetivo ayudar a las autoridades públicas a tomar decisiones sobre cómo establecer órdenes preferentes en la vacunación. Un orden que tendría más en cuenta el riesgo de enfermedad grave o fallecimiento para una persona con alguna condición clínica o factor de riesgo previos, que la exposición al virus que pueda tener la población. La aportación fundamental del documento es la categorización del riesgo que se deriva de sufrir la Covid-19 analizando más de 30 posibilidades clínicas u otros factores según la evidencia científica más actual disponible. Así, por ejemplo , se estima que las personas con tres o más comorbilidades tienen un riesgo muy alto, mientras que para los que padecen asma o VIH, el riesgo es mucho más bajo.

En el documento se evaluó, para cada una de las más de 30 condiciones clínicas u otros factores, la confianza de la asociación y la magnitud de la asociación; es decir, la expresión numérica de cuánto más de riesgo de enfermedad grave o fallecimiento tiene una persona, exclusivamente, por su enfermedad u otros factores, concluyéndose de esa manera el riesgo final: alto, moderado o bajo, por condición clínica.

Este documento se ha hecho público justo el mismo día en el que el Ministerio valoró el utilizar las dosis de AstraZeneca ya, y así adelantar la vacunación a los trabajadores esenciales. Finalmente la Comisión de Salud Pública definió que priorizará a los trabajadores de servicios esenciales como miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de Prisiones, miembros de Cuerpos de Seguridad, Bomberos o profesores.

Así, se estableció un nuevo subgrupo dentro del personal sanitario y socisanitario que contempla a los colectivos en función del riesgo de exposición de la actividad laboral. Dentro del Grupo 3, se establece un subgrupo 3B que, entre otros, contempla fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día. También se incluye a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, se ha definido el Grupo 6, de colectivos con una función esencial para la sociedad en el que se incluye a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otro personal de emergencias como los bomberos, así como miembros de las Fuerzas Armadas. En este grupo también incluye docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y docentes de primaria y secundaria.