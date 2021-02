El confinamiento no pasó factura a los universitarios canarios quienes, a pesar de haber cursado buena parte del año académico anterior de manera telemática, no obtuvieron peores calificaciones que en cursos anteriores. Así lo afirma la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, quien explicó en el pleno del Parlamento de Canarias esta semana que este es uno de los motivos por los que el Ejecutivo regional no ha convocado una línea propia de ayudas para el pago de segundas y sucesivas matrículas, al contrario de lo que sí ha hecho recientemente la Universidad de La Laguna (ULL).

A raíz de dos preguntas planteadas por el grupo nacionalista y el grupo popular en el pleno del Parlamento, Manuela Armas explicó que el pasado mes de abril la Consejería de Educación planteó la creación de un plan que compensara los problemas derivados de la pandemia en la educación, sin embargo, al no disponer de ficha financiera para esta medida, la Administración pública optó por llevar a cabo otras acciones. De este modo, en colaboración con las universidades públicas canarias, la Consejería realizó una comparativa entre el desarrollo del curso 2019/2020 y años anteriores y se comprobó que esta excepcional situación no ha tenido importantes consecuencias en los resultados académicos de los alumnos.

A pesar de ello, la Consejería de Educación ha colaborado en la financiación extraordinaria que necesitan las universidades para afrontar la actual situación, más allá de la importancia de mantener el nivel académico. Así, se han entregado tres millones y medio de euros extraordinarios a cada una de las instituciones académicas públicas canarias para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la pandemia, que se suman a la asignación anual que viene siendo habitual. Este montante, explicó la consejera, también se entrega con el objetivo de ayudar al pago de estas segundas y sucesivas matrículas. Es, además, el ejercicio en el que el Gobierno regional más dinero ha ingresado a las universidades.

Manuela Armas recordó, además, que la convocatoria de becas del Ministerio de Educación de este año cuenta con más de once millones y medio de euros y que se han rebajado muchos de los umbrales por lo que mayor cantidad de alumnos podrán beneficiarse de ellas. “Por tanto, la convocatoria de becas del Gobierno de Canarias no tendrá tanta demanda y con el dinero sobrante podremos ayudar al pago de esas segundas y sucesivas matrículas”, explicó la consejera ante la pregunta planteada por el diputado nacionalista Jesús Alexander Machín. No obstante, Armas afirmó que “las universidades públicas canarias son entes autónomos que se organizan sin necesidad de que el Gobierno de Canarias intervenga”.