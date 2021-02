Los policías nacionales que han testificado este martes durante la segunda jornada del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra la agente de la Policía Nacional acusada de malversación de caudales públicos y falsificación de moneda en 2016 no apreciaron ningún billete falso durante el recuento de la cantidad incautada, y dijeron que, de haberlos habido, lo hubieran detectado.

La encausada, E.M.D.F., urdió un plan para apoderarse de dos billetes de 200 euros y tres de 500, según el escrito de la Fiscalía, que formaban parte de una remesa de 66.725 euros intervenida el 5 de abril de 2016 tras una intervención policial y que estuvieron custodiados en Comisaría hasta el 13 de abril, cuando se descubrieron los billetes falsos.

Tras dos recuentos que arrojaron resultados distintos aquel 5 de abril, los tres agentes y la persona dueña entonces del dinero recurrieron a una máquina de contar dinero, dispositivos que en general suelen también detectar billetes falsos, aunque en este caso desconocían si efectivamente ésta podía.

Metieron todos los billetes, incluidos los cuatro únicos billetes de 500 euros, según algunos testimonios.

El oficial del grupo y entonces jefe accidental ha asegurado que las cadenas de custodia del dinero que se realizaron desde que lo incautaron hasta que finalmente lo depositaron en la caja fuerte, incluidos los traslados para el recuento mecánico, se realizaron correctamente, dado sobre todo el montante total.

El dueño del dinero incautado firmó la conformidad con la cantidad total de dinero, y los agentes que participaron en la operación en la que se sustrajo el dinero han asegurado que no volvieron a tener contacto con él.

Luego, según han declarado algunos testigos policiales, los billetes se introdujeron en una bolsa transparente, sellada con autocierre, y solo los miembros del grupo III podían acceder a ella a través de una llave que, a su vez, estaba dentro de otra caja cerrada mediante una clave que también solo ellos conocen.

Dentro de la bolsa, además de los 66.725 euros, se dejó el justificante de haber pasado por la máquina, y el total apuntado.

Y a través de un grupo de WhatsApp, en el que estaba la acusada, se informó a todos los miembros del grupo III que se había depositado en la caja fuerte una importante cantidad de dinero hasta que quedase a disposición del Juzgado y se ingresase en la cuenta abierta a tal efecto.

"A mí personalmente no me enseñaron los billetes falsos, (pero) me consta que los compañeros de ese día en el grupo efectivamente fueron llamados al despacho del jefe de ese día y se los mostraron. Que los vieron es un hecho. Yo no, porque no estaba ahí. Pensé que era una broma: el dinero había pasado una cadena de custodia muy exhaustiva", ha declarado el agente.

El letrado de la defensa ha insistido a los agentes que intervinieron en el recuento en la forma de contar, con vistas a determinar si realmente pudieron comprobar la falsedad de los billetes, pero la mayoría ha subrayado que tan solo había cuatro billetes de 500, que saltaban por ello a la vista y que, en cualquier caso, también fueron introducidos en la máquina para el recuento.

Los miembros del grupo III de estupefacientes han coincidido en que se enteraron de la presencia de billetes falsos el 13 de abril, cuando se encontraban en otro juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y en que fueron requeridos con urgencia en la Comisaría de La Laguna.

En cuanto a los mensajes que la procesada borró porque contenían información confidencial sobre una operación a la que intervenía su pareja, policía local en Tacoronte (Tenerife), uno de los agentes ha reconocido que sí se le pidió información básica, aunque también ha apostillado que eso no supone un procedimiento irregular.

El 5 de abril de hace cinco años, según el Ministerio Fiscal, sobre las 23:30 horas, la acusada se conectó a la red desde una tableta en su domicilio y accedió al sitio web del Gobierno de Murcia, donde se muestran billetes de curso legal y sus caracteres técnicos, medidas de seguridad, incluido su número de serie.

Valiéndose entonces de su "condición de policía" para tener acceso al lugar en el que se custodian los bienes y efectivos del delito, con "evidente" propósito de enriquecimiento ilícito, se apoderó de los 1.900 euros.

Sustituyó entre el 5 y el 13 de abril los tres billetes de 500 euros y dos billetes de 200 euros, por cuatro billetes de 500 y dos billetes de 200 que simulaban los obtenidos, con características que los hacían "confundibles", según la Fiscalía, y que la misma había elaborado e impreso a tal efecto.

El comisario jefe de la Brigada provincial de la policía judicial ha declarado hoy en esa línea que, tras las diligencias pertinentes, se determinó que entre el 5 y el 13 de abril del 2016 solo hubo dos conexiones desde Canarias a (la web de Murcia).

Se solicitó asimismo a las compañías telefónicas que informasen de la titularidad de esas conexiones en el tiempo determinado para determinar las IP de los dispositivos, que funcionan como "huellas dactilares" digital que sirven para rastrear los accesos a Internet de un determinado ordenador en un determinado tiempo.

Todos los policías mantenían una relación estrictamente profesional con la acusada, desconocían en general su horario y han declarado que no tomaban café por las mañanas antes de comenzar la jornada, cuando la acusada declaró ayer que esto era lo normal.

Y han restado importancia al hecho de que la encausada pudiera estar sola en la Comisaría, dado que cualquiera podía en cualquier momento encontrarse así.

E.M.D.F. negó el lunes, durante la apertura de la vista, cualquier implicación en estos hechos.