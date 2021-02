La canaria Vanessa Díaz (1977) es especialista en medicina familiar y comunitaria en el Servicio Canario de Salud. Actualmente, ejerce su labor en un centro de salud. Ha tratado unos 30 casos de Covid-19, sobre todo ha diagnosticado a enfermos con síntomas leves. En estos momentos uno de ellos se encuentra hospitalizado. La doctora destaca que los pacientes más aprensivos son los que superan los 70 años de edad.

Usted trabaja en un centro de salud como médico de familia. ¿Cuántos casos de Covid le han tocado vivir desde el comienzo de la pandemia?

Trabajo desde hace 17 años como especialista en medicina familiar y comunitaria en el Servicio Canario de Salud. Actualmente, estoy en el Centro de Salud de Triana. Son difíciles de estimar los casos de Covid que he tenido desde el inicio de la pandemia porque no se hacían pruebas diagnósticas en pacientes sintomáticos a no ser que procedieran del norte de Italia o de China. A los pacientes sintomáticos les mandábamos aislamiento, pero sin determinar claramente si tenían el virus o no. Desde hace varios meses contamos con las pruebas diagnósticas de infección activa, como son las PCR o el test de antígenos, por lo que creo haber tenido unos 30 pacientes con Covid desde el inicio de la crisis. En el momento actual he visto a dos casos con infección activa y uno de ellos, hospitalizado. Antes de venir al centro de Triana, en septiembre, estuve en el de San José y sé que en ese momento en el primero estaba la cosa peor.

¿Cuáles han sido los síntomas más graves o los enfermos que han acudido con peores síntomas? ¿Quiénes son los más aprensivos?

Yo he diagnosticado, sobre todo, a pacientes con síntomas leves, con fiebre, malestar, tos, dolor de garganta, diarrea y alguno con carencia del olfato. Los síntomas graves incluyen la falta de aire, presión torácica y confusión. Cuando hacemos un seguimiento a pacientes diagnosticados les indicamos que si tienen alguno de estos síntomas nos contacten cuanto antes porque se trataría de una urgencia. Los más aprensivos son los mayores de 70 años. Los hay que no salen ni de casa aunque intento convencerles de que lo hagan con sus mascarillas y prevención. Lo que me llama la atención es el contraste con una minoría de jóvenes que todavía no son conscientes de la gravedad de la situación y no toman medidas.

En esta tercera ola, ¿están acudiendo más personas con Covid o se mantienen los casos igual que antes?

En las distintas olas ha habido diferente distribución geográfica. Al principio las zonas más afectadas eran las de Triana y de Mesa y López. En la segunda ola, la zona Puerto-Isleta y ahora la cosa debe estar bastante equilibrada.

¿Cómo se protege usted del contagio?

Como todo el mundo, con lavado de manos frecuente, uso de mascarilla, distanciamiento físico que no social y evito aglomeraciones y espacios poco ventilados. En la consulta empleo mascarilla quirúrgica para atender a los pacientes, pero cuando me acerco uso la FFP2. En la primera ola conté con pantalla protectora, pero se rompieron y desde hace meses no dispongo de ella. Utilizo guantes, gel hidroalcohólico y ventilo bien la consulta. En lo que hago incapié a los pacientes es en que se pongan bien la mascarilla tapando boca y nariz porque, sobre todo, las personas mayores, tienden a manipularla y a tocarse la cara. Si se da un caso claramente sospechoso o confirmado nos tenemos que poner el EPI.

¿Recomendaría a la población que emplease siempre la mascarilla FFP2?

No, porque la utilizamos para proteger a los demás. Las más cómodas son las higiénicas y las quirúrgicas. Las FFP2 las debemos usar personal médico y pacientes vulnerables con patologías que quieren evitar contagiar y ser contagiados. No se debe emplear la mascarilla con válvula porque solo protege a quien la lleva, pero se exhala el virus.

¿Cómo están llevando los sanitarios de su centro esta crisis?

Hacemos lo que podemos con nuestras limitaciones porque también surgen bajas por personal que se ha expuesto. De todas formas, ahora lo llevamos mejor porque ya estamos vacunados.

¿Ya les han puesto las vacunas a todos?

Sí, esta semana finalizamos la segunda dosis.

¿Qué cree del orden en que se están suministrando las vacunas, comenzando por residencias de ancianos y sanitarios? ¿Cuándo piensa que estará vacunada toda la población?

Me parece un orden correcto. En la primera ola en España más de la mitad de los pacientes que fallecieron provenían de residencias. Es importante empezar por este colectivo porque si ya hubiesen estado vacunados se habrían evitado muchas muertes. El personal sanitario de primera línea nos debemos vacunar también los primeros porque estamos en continuo contacto con pacientes vulnerables y si enfermamos es más difícil ganar la batalla ya que somos el ejército. Nuestras bajas provocan sobrecarga del resto de compañeros. Los demás mayores tendrán que esperar a su momento aunque veo que todos quieren vacunarse. La población al completo, no lo tengo claro, pero se estima que para finales de verano y contaremos entonces con una inmunidad rebaño del 70%. Parece que vamos a buen ritmo.

¿Cuál de las vacunas le parece más efectiva? ¿O no cree en la efectividad de ninguna?

La más efectiva es la que se pone. Las de Pfizer y Moderna son muy efectivas, pero su conservación se produce a muy baja temperatura, por lo que en países donde no es posible garantizar la cadena de frío no se van a poder administrar. La de AstraZeneca, menos efectiva, tiene más fácil conservación. Para pacientes graves que requieren hospitalización, contamos con datos que señalan que la eficacia de cualquier vacuna es similar.

¿Es muy fuerte la presión en los centros de salud? ¿Dan abasto con todo el mundo que se presenta?

En la segunda ola noté más presión. En el centro de Triana está todo muy organizado. Los pacientes presenciales acuden a distintas horas para no coincidir en la sala de espera. En la primera ola se acumulaba la gente. Ahora mismo tengo pocos positivos, sí seguimiento de pacientes con contactos estrechos, pero hubo un momento en que había tantas sospechas que tu agenda estaba repleta de ellas y de seguimientos Covid, por lo que me pasaba el tiempo haciendo llamadas y con otras gestiones.

¿Han notado en algún momento el efecto de la nueva cepa británica?

No sé si está circulando esta cepa que se propaga tan rápido, pero sí me llama la atención que en Las Palmas está costando mucho que bajen los contagios, lo que me da que pensar.

¿Nota agotamiento ante tantos meses de trabajo sobre la Covid?

Sí, tanto mis compañeros como yo, físico y mental porque nos estamos esforzando mucho para que salga esto adelante, pero vemos aún a mucha gente sin las cosas claras y que se saltan las normas. Por ejemplo, hay pacientes que todavía no saben que, en estos momentos, si pasas un día de fiebre tienes que llamar al médico y quedarte en casa.

¿Observa que la población está siendo cada vez más consciente de las medidas de prevención? ¿O recomendaría un nuevo confinamiento?

En general, sí hay mucha más conciencia, pero todavía se ve, por ejemplo, a gente que va fumando por la calle cuando no se puede. No creo en el confinamiento porque hay que buscar un equilibrio entre salud y economía. Si nos confinamos no moriremos de Covid sino de hambre y tristeza.

¿Cuáles le parecen más adecuados para detectar el coronavirus? ¿Las PCR o los test de antígenos?

Las dos son pruebas diagnósticas de infección activa. El test de antígenos es más rápido y más barato, pero tiene una sensibilidad alta en los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas, es decir, que, a veces no funciona en los pacientes asintomáticos. A partir del sexto día de síntomas o en pacientes convivientes de positivos, expuestos (en contacto estrecho) o en cribados, hay que hacer PCR. Por otra parte aparecen los test de anticuerpos que indican si te has inmunizado porque ya has pasado la Covid.

¿Para cuándo el fin de la pandemia?

Lo primero que hay que hacer es vacunarse, así para finales de año, a más tardar, habrá terminado la pandemia, pero luego vendrá otra, por lo que hay que aprender de lo vivido y utilizar la mascarilla en un futuro como una prenda más si tienes un catarro para no contagiar al resto, pero esto requiere un cambio de mentalidad.