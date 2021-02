A los 19 años Joseph Flavill se ha contagiado en dos ocasiones de coronavirus, pero no tiene la menor idea de que ha habido una pandemia y del trauma que vive el mundo. Cuando el pasado 1 de marzo un coche le arrolló en el pueblo de Burton-on-Trent, en el centro de Inglaterra, lo que tenía alrededor dejó de existir para él. Un gravísimo traumatismo craneal hizo que se suspendiera el tiempo. El adolescente ha pasado 10 meses en coma, del que solo ahora ha comenzado a salir poco a poco. En esta versión coronavírica del filme Goodbye Lenin, su familia se pregunta cómo explicarle que todo ha cambiado y por qué no pueden estar a su lado.

En el mundo que Joseph dejó atrás el virus era una amenaza aún lejana, algo que ocurría lejos de su casa, en Wuhan, China, y poco más. No era nada que estuviera en la mente de este apasionado por el hockey, el cricket y a punto de acabar el bachillerato. En sus planes estaba recibir en mayo en el palacio de Buckingham el Duke of Edimburg award, una distinción pensada para recompensar a los más jóvenes por algún esfuerzo especial. El accidente dejó su vida pendiente de un hilo. Inconsciente, no supo que tres semanas después aquel virus del que apenas había oído hablar paralizaba el Reino Unido con un primer confinamiento que no iba a ser el último.

Joseph pasó largos meses en el hospital, donde pilló el coronavirus. Su estado era crítico. Su familia no estaba segura de que pudiera salir adelante. Debido a las restricciones por la pandemia sólo su madre, Sharon Flavill, tenía permiso para visitarle desde la distancia y oculta bajo prendas y mascaras protectoras.

El chico sobrevivió y pudo ser trasladado a una residencia especial donde a principios de este año volvió a infectarse de covid. También esta vez lo superó, pero aquello impidió que pudiera ser vacunado, algo que podría ocurrir en breve.

Sin visitas

Por ahora nadie tiene permiso para visitarle. Su familia contacta con él una vez al día por FaceTime. El adolescente no habla, ni apenas se mueve, pero ha comenzado a tener alguna actividad en las extremidades y responder a lo que le dicen con sonrisas y con los ojos. Sí, un parpadeo; no, dos parpadeos. “Ha empezado a mostrar pequeños signos de recuperación, algo que nos llena de entusiasmo. Ahora sabemos que puede escucharnos y responde a pequeñas órdenes”, ha explicado una de sus tías, Sally Flavill, a Reuters. “Cuando le decimos, ‘Joseph, no podemos estar contigo, pero estás a salvo, esto no va a ser para siempre’, él entiende, te escucha, simplemente no se puede comunicar”. “No sabemos si comprende algo de la pandemia, pero como ha pasado meses totalmente inconsciente, no debe tener ni idea”. El Reino Unido ha padecido cuatro millones de casos de covid y más de 110.000 muertes.

Otra de sus tías, Kate Yarbo, cree que cuando recobre completamente la consciencia y haya que explicarle lo que ha pasado el último año “va a ser impactante para él” porque “la vida ya no es como la conoció”. También se pregunta si habrá sentido miedo al percibir a su alrededor enfermeras y otro personal protegidos como fantasmas de pies a cabeza, sin poder entender de qué iba la cosa. O por qué su madre no ha podido tocarle aún.

Campaña de ayuda

Para ella “es muy difícil solo verle en una pantalla. Le querría tomar la mano, estar con él todo el tiempo”, ha contado Yarbo a la CNN. La familia ha iniciado una campaña de recaudación (https://www.josephsjourney.co.uk) para costear su recuperación tras casi un año de letargo en una cama y en estado comatoso. La cantidad donada suma por el momento casi 33.000 libras (37.600 euros).

La recuperación de Joseph, como indica la web, “será larga y costosa”.

Sudáfrica cancela la AstraZeneca

El Gobierno de Sudáfrica decidió suspender la aplicación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca después de que un estudio mostrase una eficacia muy limitada contra la variante del coronavirus (501Y.V2 ó B.1.351) descubierta en el país. El ministro de Sanidad sudafricano, Zweli Mkhize anunció la medida. “Es temporal hasta que estudiemos el próximo paso”, aseguró Mkhize, quien trabajará ahora a contrarreloj para replantear la estrategia de vacunación del país de África más golpeado por la pandemia. La decisión de no aplicar la vacuna de AstraZeneca (única que había llegado al país) se tomó después de que se conocieran los datos preliminares de un estudio desarrollado por la Universidad de Oxford y la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo).