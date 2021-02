La Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en España no contempla entre los grupos diana a los cuidadores no profesionales de los grandes dependientes. No obstante, en el caso de que sean convivientes, recibirán el antídoto “durante la misma visita” que las personas a las que asisten. Así lo contempla el documento publicado por el Ministerio de Sanidad y lo aclara el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en Canarias hay 3.470 personas que están a cargo de otras con grado 3 de dependencia. Pero a pesar de estar en contacto directo con un colectivo de riesgo, de entrada, ninguna de ellas se encontraría entre los grupos prioritarios, excepto si se cumple la condición anteriormente descrita.

La Consejería de Sanidad anunció hace nos días que durante las próximas semanas el grupo 4 al que pertenecen los grandes dependientes empezará a recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. En la región hay un total de 16.415 grandes dependientes. De ellos, 4.818 todavía no están reconocido, si bien el área que dirige Blas Trujillo anunció no quedarán excluidos.

La estrategia nacional recoge –concretamente en la descripción del grupo 2– que “de manera específica, las personas que realizan un trabajo proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) se vacunarán en el grupo 4”. E incluye al final que “en este grupo no se incluyen los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes, etc.)”. No obstante, en el apartado que describe las condiciones para la vacunación del grupo 4, el de los grandes dependientes, se señala que “las personas que ejercen un trabajo de atención a estas personas con gran dependencia en sus hogares se vacunarán en la misma visita que las personas a las que asisten, si no se han vacunado con anterioridad”.

Al respecto, García Rojas explica que “lógicamente, los cuidadores profesionales o los que están claramente contrastados van a recibir la vacuna en el momento en el que se acuda a la casa del gran dependiente. Los cuidadores informales no están contemplados en la estrategia, salvo que el no profesional sea una persona que conviva con el gran dependiente, porque en este caso no tendría sentido que no fuera vacunado”. Eso sí, el epidemiólogo asegura que hay que “ser muy prudentes” con esta situación, puesto que puede servir de “coladero” para que se vacune gente a la que le toca recibir el antídoto en otro momento. Por ello, apela a la responsabilidad de las personas que asisten a quienes no pueden valerse por sí mismos.

8.900 dosis de AstraZeneca

Las vacunas de AstraZeneca llegarán entre hoy y mañana a Canarias, según fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. La previsión es que el Archipiélago reciba a lo largo de los próximos días 8.900 dosis del nuevo antídoto que se sumarán a otras 14.040 que llegarán hoy de Pfizer y a las 4.180 que se recibirán mañana de Moderna. De la distribución de las vacunas que el Ministerio de Sanidad realiza entre las comunidades autónomas, le corresponden Canarias 234.255 dosis de Pfizer hasta finales de marzo, 24.310 de Moderna hasta el 22 de febrero y 86.360 de AstraZeneca hasta el 3 de mazo, del cupo asignado a España (1.800.000 dosis), lo que eleva el total de dosis comprometidas hasta este momento a 339.925, el 12,6% del total necesario para la vacunación de la población diana canaria.