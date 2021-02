El abandono educativo temprano se sitúa en Canarias, en el último trimestre de 2020, en un 18,2%, lo que supone el porcentaje más bajo desde 2017, cuando este indicador se situó en el 17,5%. Canarias inició la pasada década con un 29,8% de abandono prematuro en 2010, lo que destaca aún más la mejora que se ha producido en los últimos años. Este abandono temprano de la educación hace referencia a la cantidad de población, entre los 18 y los 24 años, que no ha completado el nivel de secundaria superior y no está cursando ningún tipo de estudio, ya sean estos reglados o no reglados.

Durante muchos tiempo, el abandono escolar temprano en Canarias ha sido mayor que la media nacional, sin embargo este dato extraído del avance de resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes a los últimos tres meses del pasado año sitúa al Archipiélago muy cerca de la media nacional, que es actualmente del 16%. El abandono escolar temprano es un indicador que no debe confundirse con el fracaso escolar, que es como se denomina al hecho de no haber obtenido el título académico mínimo obligatorio de un sistema educativo. Por ello, el abandono escolar temprano incluye también a quienes terminan la educación obligatoria con aprovechamiento, pero, aún así, no continúan estudiando. Se trata, por tanto, de un indicador de calidad educativa, que se deriva del registro del número de personas de esa franja de edad y perfil formativo que fracasan en el acceso mercado laboral.

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, considera que este porcentaje “ubica a Canarias en el camino correcto hacia el objetivo del 15% que la Comisión Europea ha fijado para el Estado español”. En este sentido, explica que las políticas de su departamento se dirigen a implementar una oferta más atractiva y accesible, especialmente en la Formación Profesional (FP), ajustada a los actuales requerimientos y demandas del mercado laboral y aprovechando las múltiples posibilidades y ventajas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías.

Consejo Escolar de Canarias

El Consejo Escolar de Canarias (CEC) ya examinó hace unos meses estos indicadores en su Informe sobre la realidad educativa de Canarias 2020. En este estudio, que fue presentado el pasado mes de octubre, el órgano consultivo de carácter regional recordaba que la educación temprana tiene una importante incidencia en el posterior abandono escolar y hacía hincapié en “la importancia que se da a este aspecto en la Ley Canaria de Educación, que insta a implementar el primer ciclo educativo de la Enseñanza de Infantil de 0-3 años, mediante la publicación de un mapa escolar de la etapa y el desarrollo de un plan de escolarización para este tramo educativo”. En este sentido, la consejera Manuela Armas anunció hace tan solo dos semanas que el Archipiélago ya cuenta con dicho mapa, que acaba de ponerse a disposición de la población a través de internet, y que Canarias ampliará la oferta de Educación Infantil, con 1.857 plazas nuevas antes de 2023.

Este Informe sobre la realidad educativa pone de manifiesto la relación entre la evolución del empleo juvenil y la tasa de abandono escolar temprano. Así, aunque es cierto que en algunos periodos concretos, como el comprendido entre 2017 y 2019, se puede observar “una estrecha vinculación entre ambos indicadores, no se puede justificar esta relación de causa efecto para la totalidad del periodo analizado” –durante más de cinco años–. En particular, resulta significativo que, aunque siga reduciéndose la tasa de paro en menores de 25 años desde 2017, se haya producido un aumento de la tasa de abandono temprano en 2018 y 2019.

A falta de la última actualización que ahora realiza la Consejería de Educación, durante el periodo analizado por el CEC, Canarias se encontraba en el grupo de las comunidades autónomas con una mayor tasa de abandono temprano de la educación, una situación en la que se encuentran además bastantes comunidades del sur del país. En cuanto al análisis del abandono temprano desde la perspectiva de género, la brecha entre hombres y mujeres es prácticamente general en el conjunto de la Comunidad Autónoma, aunque resulta significativo que en todas las que presentan altas tasas generales de abandono se produzcan también las mayores diferencias entre hombres y mujeres. Por último, en cuanto a la comparación con los restantes países de la Unión Europea, destaca el dato de que el abandono temprano educativo de los varones sea el más alto de Europa y el único que supera el 20%, muy lejos del 12,2% de media de la Unión Europea para el abandono masculino.