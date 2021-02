Los grandes recintos como el Recinto Ferial, el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, el Magma Arte & Congresos y el Palacio de Congresos del Puerto de la Cruz en Tenerife o la Institución Ferial de Canarias (Infecar), Expomeloneras o Gran Canaria Arena en Gran Canaria se convertirán en puntos de vacunación masiva para la población en la fase en le toque al conjunto de la población quien reciba la inoculación contra la Covid-19.

Así lo adelantó ayer el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en su intervención durante la comisión de Sanidad celebrada en el Parlamento de Canarias en el día de ayer para debatir sobre el plan vacunal. En ese momento, no se escatimará en infraestructuras para tratar de vacunar al menos a 30.000 personas al día. Entre estos “puntos singulares” de vacunación también se encontrarán los centros de salud, cabildos y ayuntamientos, hospitales, centros concertados, farmacias, mutuas y “todos los dispositivos” necesarios para lograr proteger a la población frente al coronavirus con la mayor brevedad posible.

En todo caso, esto solo se podrá lograr si las empresas farmacéuticas continúan enviando suministro a España de manera regular y no se posterga la situación actual ni ocurren nuevas roturas de “stock” que han obligado a Canarias a “levantar el pie del acelerador”. La Consejería de Sanidad espera que para principios del próximo trimestre – tal y como han prometido Pfizer y Moderna – el suministro de vacunas sea más fluido, permitiendo así que la vacunación coja “velocidad de crucero” a partir de abril, como adelantó, también en sede parlamentaria el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. En este sentido, Trujillo alegó que, con los recursos de los que dispone la comunidad autónoma, se ha barajado dos posibles escenarios de vacunación, uno en el que se suministren 25.000 dosis diarias y otro en el que se llegue a las 30.000. En caso de administrar unas 25.000 dosis al día, se alcanzaría la inmunidad de rebaño en 128 días (cuatro meses y ocho días); mientras que si fueran 30.000, se alcanzaría en 111 días (tres meses y 21 días) desde que se empezarán a suministrar.

La población diana a vacunar en el Archipiélago la conforman todas las personas mayores de 16 años, es decir, 1.348.586 personas en toda Canarias, de lasque 641.491 pertenecen a Las Palmas de Gran Canaria y 657.096 a Santa Cruz de Tenerife. Habría que inocular 2.697.172 dosis para llegar al 70% de la inmunidad de grupo, algo que según el consejero de Sanidad, se podría alcanzar “durante el verano”.

Según las estimaciones de Sanidad, la próxima semana llegarán 14.000 dosis de Pfizer, otras 4.090 de Moderna y se estrenará en el Archipiélago la de Astrazeneca, con 9.000 dosis. No obstante, estas últimas aún no tienen un destino claro dado que el Ministerio de Sanidad ha decidido que se inocule tan solo a los menores de 55 años. Por el momento, la Consejería de Sanidad las utilizará con los sanitarios que aún no se han vacunado con Pfizer, pero está pendiente de saber si es posible adelantar algún grupo para continuar vacunando a la población. Además de estas tres vacunas, España tiene previsto que puedan empezar a suministrarse también vacunas de Janssen, Sanofi y CurVac, puesto que ya hay contratos firmados con estas empresas farmacéuticas. Además, la vacuna Novavax está pendiente de negociación para también poderla suministrar próximamente.

La consejería de Sanidad cuenta con 2.300 enfermeras repartidas por toda Canarias, 4 millones de jeringillas, Epis y vehículos de transporte para poder trasladar al personal del SCS a los hogares de las personas que no se puedan desplazar a un punto de vacunación.

Dado que en el Archipiélago han recibido la pauta completa de vacunación 20.260 personas, los grupos de la oposición resaltaron que esto solo significa el 0,8% de la población. La circunstancia, destacada por el parlamentario popular Miguel Ángel Ponce, hace que Canarias se encuentre por debajo de muchas comunidades autónomas. Según los datos de la Consejería de Sanidad, se ha culminado la vacunación total a las 18.018 personas incluidas en el grupo uno (usuarios y trabajadores de centros sociosanitarios) y se ha completado una cobertura del 90% con la primera dosis de los grupos 2 y 3 (personal sanitario de primera línea y el resto), conformada por 38.249 personas.

Los otros grupos vacunales

El próximo grupo a vacunar serán los grandes dependientes que se cifran en 26.627 personas. Esta cifra es algo superior a la que se estimó en un primer momento pues la Consejería de Sanidad ha añadido en este grupo a las personas que reciben atención domiciliaria por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS). En el grupo cinco se incluirán las personas de 80 años o más que se hayan excluido en las pautas vacunales previas. Se calcula que serán 70.073 personas las que se encuentren en este grupo. Los siguientes grupos de vacunación serán los trabajadores de colectivos esenciales, los mayores de 70 años y posteriormente los mayores de 65. Y antes de pasar a la población en general, se primará la vacunación a las personas con patologías crónicas, priorizando aquellas que tengan un peor pronóstico.

“Esto tiene un camino largo, en el que mantener la prudencia es evidente”, señaló el consejero de Sanidad, que insistió en que pese a que la vacuna es una “solución más importante”, este “partido va para largo” y en el estarán incluidos nuevas cepas y escenarios epidémicos que habrá que seguir abordando hasta que la población esté totalmente protegida.