El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha subrayado a la ciudadanía la importancia de adoptar el hábito de donar sangre con regularidad para garantizar el abastecimiento y atender con normalidad la rutina hospitalaria, según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Así, el primer contacto que muchas personas tienen con la donación de sangre en ocasiones se produce cuando recibe un llamamiento de urgencia o una petición del entorno familiar para ayudar a un paciente ingresado, pero esa donación puntual luego no se convierte en un hábito.

Por ello, el ICHH ha animado a la ciudadanía a donar sangre con regularidad, hasta tres veces al año las mujeres y cuatro veces al año los hombres. Para facilitar el acceso a la donación durante la próxima semana el ICHH mantiene operativas salas de extracción temporal en los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Icod de los Vinos, San Miguel de Abona, Tacoronte, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Telde, Agüimes, Arucas, además de los puntos fijos disponibles en todo el Archipiélago.

Los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la Covid-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por el coronavirus y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Para donar sangre es preciso pedir cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com. Mientras, antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.